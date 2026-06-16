Conductores y habitantes del Estado de México (Edomex) se prepararon este martes 16 de junio y buscaron alternativas viales ante el anuncio del megabloqueo en Naucalpan por parte de la Unión de Transportistas y comerciantes Ducks México.

Sin embargo, la manifestación programada tuvo cambios después de que los organizadores y las autoridades llegaran a un acuerdo.

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¿Habrá megabloqueo de transportistas en Edomex?

No, de última hora, transportistas y comerciantes informaron que la decisión de cancelar el megabloqueo se tomó gracias a la apertura al diálogo y el respaldo brindado por la licenciada Rubí Guarneros, de Desarrollo y Fomento Económico de Naucalpan, el Presidente Municipal, Isaac Montoya; y la Directora de Gobierno, Rosalba Gualitos, quienes escucharon las preocupaciones y situaciones que han enfrentado los comerciantes ante diversos actos de abuso de autoridad.

Tras la mesa de trabajo se lograron acuerdos y compromisos que dan tranquilidad y respaldo a las familias que dependen de su trabajo diario para seguir adelante.

Megabloqueo de transportistas en Naucalpan La Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México suspendió el megabloqueo previsto en Naucalpan, Edomex

La Unión aseguró que reconocen la disposición de las autoridades para atender estas problemáticas y demostrar con acciones que el diálogo puede generar resultados reales.

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