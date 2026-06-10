Hoy miércoles 10 de junio volverá a ser un día ajetreado en las carreteras a consecuencia de los bloqueos por parte de campesinos, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y accidentes.

A la presencia de manifestantes se suman las obras de mantenimiento que se hacen en algunos tramos luego de las fuertes lluvias reportadas. Las autopistas México-Puebla y México-Acapulco son de las más afectadas por las condiciones meteorológicas.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy miércoles?

Autopista México-Puebla

Capufe informa de trabajos de mantenimiento en la autopista México-Puebla, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, tras los deslaves y daños que han ocasionado las fuertes lluvias.

🚧 LABORES DE MANTENIMIENTO🚧

Se informa a las personas usuarias que se realizan trabajos de mantenimiento en la Autopista México - Puebla, con la finalidad de mejorar la seguridad vial, derivado de las condiciones climáticas (lluvia) en la zona. — CAPUFE (@CAPUFE) June 10, 2026

Autopista México-Acapulco

La circulación es complicada en la autopista México-Acapulco por labores de mantenimiento implemetadas ante las fuertes lluvias en la zona, ya que han sido difíciles las condiciones climáticas.

🚧 LABORES DE MANTENIMIENTO🚧

Se informa a las personas usuarias que se realizan trabajos de mantenimiento en la Autopista México - Acapulco, con la finalidad de mejorar la seguridad vial, derivado de las condiciones climáticas (lluvia) en la zona. — CAPUFE (@CAPUFE) June 10, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Capufe informa que hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 78 al 80, en dirección a Ciudad de México, tras un accidente vehicular, por lo que pide a los conductores tomar precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, del km 78 al 80, dirección CDMX. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del incidente.



En la zona se registra carga vehicular.



Atiende las indicaciones… — CAPUFE (@CAPUFE) June 10, 2026

Autopista Isla-Acayucan

Se reporta cierre de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 163, dirección Isla, después de un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Isla - Acayucan, km 163, dirección Isla. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) June 10, 2026

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