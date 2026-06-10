Hoy miércoles 10 de junio volverá a ser un día ajetreado en las carreteras a consecuencia de los bloqueos por parte de campesinos, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y accidentes.
A la presencia de manifestantes se suman las obras de mantenimiento que se hacen en algunos tramos luego de las fuertes lluvias reportadas. Las autopistas México-Puebla y México-Acapulco son de las más afectadas por las condiciones meteorológicas.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy miércoles?
Autopista México-Puebla
Capufe informa de trabajos de mantenimiento en la autopista México-Puebla, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, tras los deslaves y daños que han ocasionado las fuertes lluvias.
Autopista México-Acapulco
La circulación es complicada en la autopista México-Acapulco por labores de mantenimiento implemetadas ante las fuertes lluvias en la zona, ya que han sido difíciles las condiciones climáticas.
Autopista México-Cuernavaca
Capufe informa que hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 78 al 80, en dirección a Ciudad de México, tras un accidente vehicular, por lo que pide a los conductores tomar precauciones.
Autopista Isla-Acayucan
Se reporta cierre de circulación en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 163, dirección Isla, después de un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos.
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