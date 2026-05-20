Fiesta de la Música Zapopan 2026: Conoce las sedes y horarios de los 4 escenarios gratuitos en el centro

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de La Fiesta de la Música, un festival gratuito de música de Zapopan, Jalisco. Cultura Zapopan y el Gobierno Municipal confirmaron que el evento contará con cuatro escenarios simultáneos y un extenso cartel de talento local e internacional.

El evento, que se realiza en colaboración con la Alianza Francesa de Guadalajara, ya es una tradición que mezcla cultura, arte y emprendimiento.

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¿Dónde y a qué hora será La Fiesta de la Música Zapopan?

La gran cita musical se llevará a cabo este sábado 23 de mayo de 2026 a partir de las 5:00 pm.

Todas las actividades son de entrada libre y se concentrarán en las siguientes sedes del centro:

Plaza de las Américas

Andador 20 de Noviembre

Arco de ingreso a Zapopan

Aunque las actividades arrancan a las cinco de la tarde, los organizadores indicaron que el mapa y los horarios específicos (rol de artistas) para cada uno de los cuatro escenarios se revelarán en los próximos días a través de sus redes oficiales.

¿Cuáles son las actividades confirmadas para La Fiesta de la Música Zapopan 2026?

La edición 2026 de este festival en Jalisco no solo tendrá cuatro escenarios con música en vivo. Los asistentes también podrán disfrutar de:

Estaciones de Karaoke en el Andador

en el Andador Zona de arte urbano y Expo-venta de arte

y El Bazar “Emprende Sin Fronteras”

“Emprende Sin Fronteras” Brigadas Culturales

¿Qué bandas conforman el cartel oficial?

El festival musical de Zapopan abarcará diversos géneros musicales, desde ritmos tropicales y balcánicos hasta rock y alternativas sonoras. Entre el talento principal confirmado se encuentran:

Mexican Balkan Orkestar

Cruda Mata

SilentNoir

Metal Miura

Miray

Jardín MangoBit

D’Rumbaos

The Tropikal Yeah!

A ellos se suma una amplia lista de proyectos musicales que le darán vida a los cuatro escenarios: Apolinar, Bruno Saharrea, Circo Kandela, Dinamo, Eduardo Quintero, Fonemics, Gamboa, Gargamel, Habitantes, Insumisión, Jay, Jozza Muñoz, Little Swine, Montenegro, Morguenstein, Navit, Naype, Paulina Jiménez, Pryamo, R.A.P., Sr. Fillips y Tony Torres.

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