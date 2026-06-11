Sigue la búsqueda de dos jaliscienses desaparecidos en playa Pascuales, Tecomán, tras ser arrastrados durante un fenómeno de mar de fondo

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima mantiene el despliegue de cuadrillas de rescate acuático tras reportar la desaparición de dos personas arrastradas por el fuerte oleaje provocado por los remanentes de la tormenta tropical Boris en el municipio de Tecomán.

Las intensas marejadas derivaron de la degradación ciclónica en el Pacífico el pasado martes. Los cuerpos de emergencia locales continúan con el monitoreo costero aunque a medida que pasa el tiempo se reducen las esperanzas de hallarlos con vida.

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¿Quiénes son las personas arrastradas por el mar y cuál es el testimonio de la desaparición?

Los hombres desaparecidos tienen 19 y 39 años de edad, son originarios de Guadalajara, Jalisco, y viajaron a la entidad colimense por motivos laborales relacionados con el comercio y la recolección de piña. A pesar de que la playa Boca de Pascuales se encontraba cerrada y con la bandera roja de alerta máxima por el temporal, ingresaron al agua alrededor de las 06:30 horas del martes antes de ser jalados por las corrientes de retorno.

Las víctimas formaban parte de un grupo de cuatro trabajadores que decidieron entrar al litoral de Tecomán previo a iniciar su jornada de transporte de mercancía. Santiago Álvarez, amigo de los afectados y testigo directo del accidente, detalló las condiciones exactas en las que el mar los atrapó en la orilla:

“Llegamos alrededor de las 6:30-7, nos dimos un baño aquí en la playa pero mis compañeros no pudieron salir, los jaló el mar. No imaginábamos lo que podía pasar, más que nada veníamos en plan de trabajo para traer mercancía y seguir trabajando en Guadalajara".

Tragedia en Manzanillo: los remanentes de la tormenta tropical Boris provocan la muerte de una mujer en la playa

Una mujer perdió la vida ahogada en la playa Azul-Salagua, ubicada en el municipio de Manzanillo, tras ser alcanzada por las olas remanentes de la tormenta tropical Boris mientras se encontraba en la orilla del mar. Los familiares de la víctima solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de rescate, pero las brigadas de auxilio no pudieron salvarle la vida debido a la fuerza del impacto marino registrado a inicios de la semana.

El fenómeno meteorológico generó corrientes intensas y un oleaje elevado que colapsó la seguridad en la franja costera de esa demarcación. La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima confirmó el fallecimiento e intensificó los llamados preventivos hacia la población civil para evitar actividades recreativas en todo el litoral ante las condiciones de peligro vigentes.

🚨🌊 Tragedia en las costas de Colima



La Unidad Estatal de Protección Civil confirmó la desaparición de dos jóvenes originarios de Guadalajara que ingresaron al mar en la playa de Boca de Pascuales, en Tecomán.



De acuerdo con los reportes, cuatro personas entraron al agua, pero… pic.twitter.com/Lpb6ozOTVf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 9, 2026

¿Es probable encontrar con vida a los dos hombres desaparecidos en Playa Pascuales?

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, Erick González, anticipó que existen muy pocas probabilidades de encontrar con vida a las víctimas debido a las severas marejadas que se presentaron en la zona costera y al tiempo transcurrido, pues los hombres acumulan más de 48 horas desaparecidos.

¿Cuáles son las pautas de seguridad civil vigentes para la población y los turistas?

La Coordinación Municipal de Protección Civil dictaminó restricciones estrictas para evitar este tipo de tragedias en los balnearios de la región. Los operativos de vigilancia de las corporaciones policiacas continúan en los accesos de las playas públicas para impedir que los visitantes desafíen el oleaje peligroso.

Las medidas de prevención ciudadana dictadas por las dependencias de auxilio integran las siguientes pautas de seguridad:

Respetar el cierre de puertos: acatar la prohibición de navegación para embarcaciones menores emitida por las autoridades marítimas.

acatar la prohibición de navegación para embarcaciones menores emitida por las autoridades marítimas. Suspender el ingreso al mar: abstenerse de nadar en las playas de Tecomán durante las contingencias por corrientes de retorno.

abstenerse de nadar en las playas de Tecomán durante las contingencias por corrientes de retorno. Atender los avisos institucionales: seguir las actualizaciones emitidas en las plataformas digitales oficiales de seguridad civil.

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