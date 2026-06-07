El desarrollo de Boris es inminente y su desarrollo para ser el próximo ciclón de la temporada, el cual promete impactar México, ya parte de la depresión tropical Dos-E que se ubica al sur del país, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La agencia estadounidense informó que Boris se desarrollará como tormenta tropical en el océano Pacífico, al sur de Acapulco, Guerrero, lo que podría generar fuertes lluvias en las siguientes horas. Ante ello llama a tomar precauciones.

Tropical Depression #Two-E Advisory 1 (9 AM CST, Sun Jun 7): Tropical Depression Forms South of Mexico. Tropical Storm Warning Issued for a Portion of the Southern Coast of Mexico. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 7, 2026

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¿Cuándo se desarrollará la tormenta tropical Boris?

La tormenta tropical Boris podría formarse en las próximas 48 horas, de acuerdo con los pronósticos y su deplazamiento sería hacia el noreste, es decir, se moverá hacia México.

Esta mañana, la zona de #BajaPresión en el océano #Pacífico, al sur de #Guerrero, aumentó a 90 % su probabilidad en 48 h para formar un #CiclónTropical. La que se ubica al sureste del río Suchiate mantiene 70 % de probabilidad ciclónica en 48 h. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/dEMoCZ13Em — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 7, 2026

¿Cuáles son los estados en alerta por Boris?

Los estados que están en alerta por la formación de Boris son:

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Jalisco

Colima

¿En dónde podría impactar Boris?

Hasta el momento se desconoce en dónde podría impactar Boris, sin embargo, debido a su cercanía, hay posibilidad de que sea en Guerrero.

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