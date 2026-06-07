El desarrollo de Boris es inminente y su desarrollo para ser el próximo ciclón de la temporada, el cual promete impactar México, ya parte de la depresión tropical Dos-E que se ubica al sur del país, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).
La agencia estadounidense informó que Boris se desarrollará como tormenta tropical en el océano Pacífico, al sur de Acapulco, Guerrero, lo que podría generar fuertes lluvias en las siguientes horas. Ante ello llama a tomar precauciones.
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¿Cuándo se desarrollará la tormenta tropical Boris?
La tormenta tropical Boris podría formarse en las próximas 48 horas, de acuerdo con los pronósticos y su deplazamiento sería hacia el noreste, es decir, se moverá hacia México.
¿Cuáles son los estados en alerta por Boris?
Los estados que están en alerta por la formación de Boris son:
- Guerrero
- Michoacán
- Oaxaca
- Jalisco
- Colima
¿En dónde podría impactar Boris?
Hasta el momento se desconoce en dónde podría impactar Boris, sin embargo, debido a su cercanía, hay posibilidad de que sea en Guerrero.
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