La tormenta tropical Boris afecta gran parte del país con fuertes lluvias, lo que perjudica el paso de vehículos sobre las carreteras y a esta problemática se unen los accidentes y bloqueos de manifestantes.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy lunes?

Autopista Gómez Palacio-Corralitos

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio-Corralitos, cerca del kilómetros 164, dirección Gómez Palacio tras un accidente que ocasionó que cayera la carga que traía un vehículo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Gómez Palacio - Corralitos, km 164, dirección Gómez Palacio. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y caída de carga). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 8, 2026

Autopista México-Querétaro

La autopista México-Querétaro presenta carga vehicular, a la altura de la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 8, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se reporta carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta, por presencia de lluvia. Las autoridades piden a los conductores bajar la velocidad para evitar accidentes.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra #lluvia a la altura de la Plaza de Cobro La Venta. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 8, 2026

Autopista Chamapa-Lechería

Capufe llama a los conductores a disminuir la velocidad sobre la autopista Chamapa-Lechería por presencia de lluvia. De acuerdo con los pronósticos, se espera que continúe el mal clima durante las siguientes horas.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️​

Autopista Chamapa - Lechería, registra #lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 8, 2026

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