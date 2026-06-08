La tormenta tropical Boris afecta gran parte del país con fuertes lluvias, lo que perjudica el paso de vehículos sobre las carreteras y a esta problemática se unen los accidentes y bloqueos de manifestantes.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy lunes?
Autopista Gómez Palacio-Corralitos
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio-Corralitos, cerca del kilómetros 164, dirección Gómez Palacio tras un accidente que ocasionó que cayera la carga que traía un vehículo.
Autopista México-Querétaro
La autopista México-Querétaro presenta carga vehicular, a la altura de la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Se reporta carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta, por presencia de lluvia. Las autoridades piden a los conductores bajar la velocidad para evitar accidentes.
Autopista Chamapa-Lechería
Capufe llama a los conductores a disminuir la velocidad sobre la autopista Chamapa-Lechería por presencia de lluvia. De acuerdo con los pronósticos, se espera que continúe el mal clima durante las siguientes horas.
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