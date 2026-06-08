Es ley: Guanajuato multará a todos los conductores que circulen con este nivel de volumen de música en su auto

Los conductores que utilicen el equipo de sonido de su vehículo a un volumen excesivo pueden ser sancionados en el municipio de Guanajuato.

La infracción forma parte del Reglamento de Tránsito municipal y contempla multas que superan los mil pesos para quienes generen niveles de ruido considerados fuera de lo permitido.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de Guanajuato sobre el ruido?

La disposición forma parte de la sección V (del Medio Ambiente) del Tabulador de Infracciones y busca reducir las afectaciones que genera el ruido excesivo en calles, avenidas y zonas habitacionales.

Aunque no se fija una cantidad específica de decibeles, sí faculta a la autoridad para sancionar conductas que excedan los niveles considerados aceptables.

Los conductores deben tomar en cuenta que la infracción no está relacionada con escuchar música dentro del vehículo, sino con generar ruido que pueda afectar a terceros en la vía pública.

¿Cuál es la multa por traer la música muy alta en Guanajuato?

Las autoridades pueden aplicar una multa de entre 10 y 15 UMAs, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Cuidado con el volumen en la música de tu auto. Esta medida está enfocada en castigar alteraciones al orden público.

Con la UMA vigente en 2026, la sanción económica va de $1,173.10 a $1,759.65 pesos, por lo que mantener el volumen dentro de niveles razonables puede evitar una infracción.

Respecto a los vehículos que no circulan, la NOM-081-SEMARNAT-1994 establece límites de ruido para las llamadas “fuentes fijas”, es decir, actividades o equipos que generan sonido desde un lugar determinado.

Por ello, cuando un vehículo permanece estacionado y su sistema de audio provoca emisiones sonoras que afectan el entorno, las autoridades pueden tomar como referencia los límites aplicables a la zona donde se encuentra. En áreas residenciales, por ejemplo, el ruido no debe superar los 55 decibeles durante el día y los 50 decibeles durante la noche, de acuerdo con la norma federal.

¿Qué otras conductas pueden generar multas relacionadas con el medio ambiente?

Además del uso de equipos de sonido a un volumen que rebase los límites tolerables, el Reglamento de Tránsito del Municipio de Guanajuato contempla otras infracciones que pueden derivar en sanciones:

Circular con el vehículo sin sistema de escape.

Conducir con el escape abierto.

Modificar el sistema original de escape de forma que genere ruido excesivo.

Abandonar vehículos o partes automotrices en la vía pública.

Utilizar equipos de sonido integrados al vehículo con un volumen superior al permitido.

Circular con un vehículo que emita humo en exceso.

Arrojar basura u objetos desde el interior del vehículo hacia la vía pública.

Dependiendo de la infracción cometida, las sanciones pueden ir desde 3 hasta 30 UMAs de multa.

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