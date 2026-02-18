Ximena González sufre muerte cerebral tras ser víctima de bullying en la Universidad de Tabasco

Ximena Esther González Gerónimo, alumna de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), sufrió muerte cerebral, tras caer del techo del auditorio del Campus Bicentenario; la joven era víctima de bullying.

A través de sus redes sociales, la universidad emitió un comunicado oficial lamentando profundamente su fallecimiento. Te contamos los detalles de este caso que puso la mira en los protocolos de las instituciones educativas para atender los casos de violencia escolar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ximena González había denunciado bullying en la UJAT

El pasado jueves 12 de febrero, Ximena, una alumna de Derecho en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, subió al techo del auditorio del Campus Bicentenario, desde donde cayó. La joven fue trasladada de inmediato al Hospital Gustavo Rovirosa, donde recibió atención médica tras el impacto.

Mientras la familia esperaba un milagro denunció que la joven era víctima de bullying, dentro de las aulas de la institución educativa. Asimismo, revelaron que Ximena había escrito una carta en la que denunciaba ser víctima de acoso, por lo que solicitaba el cambio de turno; sin embargo, no recibió apoyo de las autoridades universitarias.

Tras lo ocurrido, la familia denunció negligencia de parte de las autoridades de la UJAT, entre las que destacan:

No se activaron protocolos preventivos para detectar su crisis emocional

La institución habría ignorado una solicitud previa para cambiarla de turno

Fue trasladada al Hospital Rovirosa y no al IMSS, donde estaba afiliada

Tras cinco días de luchar por su vida, Ximena fue finalmente declarada con muerte cerebral

La UJAT niega haber recibido denuncia de bullying

En su comunicado, la Universidad de Tabasco expresó sus condolencias a la familia, compañeros y amigos de la joven. Asimismo, las autoridades escolares señalaron que sí cuentan con protocolos de atención en caso de acoso escolar; no obstante, aseguraron que, en el caso de Ximena González, no se activaron porque no existía ninguna denuncia formal ni solicitud de cambio de turno en sus registros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.