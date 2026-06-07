Un video tomado por aparentes vecinos de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex) rápidamante se viralizó en redes sociales después de que se denunciara un presunto riesgo de colapso en el Puente de Tepalcapa por grietas y filtraciones.

En el video se puede observar una presunta grieta en el Puente de Tepalcapa por la cual se filtra un gran encharcamiento cada vez que pasa un vehículo. Esto despertó preocupación entre miles de conductores, ya que conecta la autopista México-Querétaro con el Circuito Exterior Mexiquense.

🚨 #AlertaADN | Vecinos de Cuautitlán Izcalli lanzan una alerta



Habitantes denuncian que un puente vehicular presenta grietas y filtraciones de agua que, aseguran, podrían comprometer su estructura pic.twitter.com/PKMJgSCVh2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 7, 2026

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¿Hay riesgo de colapso en el Puente Tepalcapa de Cuautitlán Izcalli?

Ante la preocupación generada, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, la Coordinación General de Protección Civil y gestión Integral de Riesgo del Estado de México y de la Guardia Nacional, realizó una revisión estructural, a la altura de la colonia Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Tras la inspección en el brazo de la lateral de la autopista México-Querétaro (la que se viralizó en el video) se determinó que no existe riesgo de colapso inminente, sin embargo se harán trabajos de mantenimiento preventivo para reforzar la seguridad.

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