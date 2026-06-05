Las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se siguen manifestando, por lo que hay bloqueos carreteros en distintos puntos del país.

Ayer, desde tempranas horas, los maestros disidentes tomaron las casetas y dieron paso libre a los automovilistas.

¿Utilizas carretera para llegar a tu destino? Te decimos cómo está el tránsito hoy, 5 de junio de 2026, en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.



➡️ Se recomienda tomar como vías alternas el Viaducto Elevado Tlalpan o carretera libre… — CAPUFE (@CAPUFE) June 5, 2026

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Autopistas con cierres y bloqueos hoy 5 de junio 2026

Día con día Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras dan cuenta de los diversos eventos que afectan la circulación.

Además de los bloqueos por manifestantes, muchas veces hay accidentes viales, lo que también complica la situación. Asimismo este viernes 5 de junio se registra una mañana lluviosa, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución y mantener su distancia.

Si necesitas auxilio vial, llama al 074. Asimismo puedes dar click en este enlace para obtener información en tiempo real sobre el estado de las carreteras en el país.

Autopista México-Cuernavaca: En la Plaza de Cobro Tlalpan, donde autoridades reportaron cierre total en ambos sentidos por la presencia de manifestantes.

Autopista Chamapa-Lechería: Kilómetro 25, autoridades cerraron la circulación en ambos sentidos para atender un choque múltiple.

Autopista La Carbonera-Puerto México: Cierre total de circulación en el kilómetro 231 con dirección a La Carbonera, debido a maniobras de una grúa para retirar un tractocamión siniestrado.

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