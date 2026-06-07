Hoy domingo 7 de junio varias carreteras del país reportan cierres parciales o totales a consecuencia de fuertes accidentes y presencia de manifestantes, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) llaman a los conductores a tomar precauciones ante estos bloqueos.
La autopista México-Cuernavaca es una de las vialidades más afectadas, al igual que la Cuernavaca-Acapulco. Los choques ya son atendidos por los servicios de emergencia y autoridades viales.
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¿En qué carreteras hay bloqueos?
Autopista México-Cuernavaca
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 51, dirección Cuernavaca después de que se registrara un choque por alcance. Maneja con precaución.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, kilómetro 142, dirección Acapulco, luego de que se presentara un accidente, así que toma precauciones.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Si te diriges a la autopista Cuernavaca-Acapulco toma precauciones porque se registra neblina, a la altura de la plaza de cobro Emiliano Zapata. Capufe recomienda encender las luces y disminuir la velocidad.
Carretera Culiacán-Los Mochis
Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Culiacán-Los Mochis, Pte, Culiacán por presencia de manifestantes, por lo que Capufe pide a los conductores tomar precauciones.
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