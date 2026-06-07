Autoridades del Gobierno de México presentaron este domingo 7 de junio el automóvil eléctrico Olinia, un vehículo que pretende sea utilizado como un sistema de transporte de última milla y que es anunciado como una opción de movilidad económica.

La realidad, es que este vehículo no ha cumplido con lo que se tenía contemplado originalmente, principalmente en cuestiones de tiempos de entrega.

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¿Cuál era la fecha original de venta de Olinia?

En agosto de 2025, Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, declaró que el primer diseño de Olinia sería presentado en septiembre del año pasado, situación que no ocurrió, pues este primer modelo se presentó hasta este 7 de junio de 2026.

También en agosto del año pasado, Roberto Capuano, coordinador del Proyecto Olinia, había señalado originalmente que se esperaba que la salida al mercado de estos autos eléctricos comenzara a mediados de este 2026.

Hoy, el mismo responsable del proyecto confirmó que se busca que la venta del vehículo comience a partir del verano de 2027, un año después de la idea original.

Otra cuestión a destacar es que Olinia también era promovida como una opción económica, pues se tenía previsto un precio inicial de 90 mil pesos y hasta los 150 mil. El primer modelo del vehículo eléctrico tendrá un precio oficial de al menos $150,000 MXN.

En abril pasado, el propio Capuano reconoció que el precio original de los 90 mil pesos no ocurriría porque conforme avanzó el proyecto, se establecieron parámetros “más realistas”, pero aún así se buscaba que el precio estuviera por debajo de los 200 mil pesos.

¿Qué dice la normativa mexicana sobre el auto Olinia?

La realidad es que este no es un auto o vehículo estipulado por las leyes mexicanas de movilidad vigentes, pues gracias a su velocidad máxima y autonomía de carga, se trata en realidad de una opción pensada como “movilidad de barrio”, es decir, para desplazar personas y productos en traslados cortos.

Este tipo de vehículos no cuentan con una regulación específica, por lo que se deberá crear una acorde a las características del vehículo.

Tampoco se han brindado detalles sobre otras cuestiones importantes, como si será necesario contar con una licencia especial para conducir un auto Olinia o si se tendrá que emplacar y contará con los mismos beneficios que cuestan los autos eléctricos disponibles en el mercado mexicano.

Características de Olinia

Autonomía de carga: 125 kilómetros.

Costará $150,000 MXN.

Velocidad máxima: 50 km/h.

Capacidad de transportar hasta 6 pasajeros.

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