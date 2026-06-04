Si tenías previstos planes importantes para este jueves 4 de junio esta nota te podría interesar, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México prevén lluvias, tormentas y posibles granizadas en más del 90% del territorio nacional.

Fue a través del informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se dio a conocer que un temporal de lluvias continuará afectando a estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán con precipitaciones intensas, así como en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México con lluvias muy fuertes.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este 4 de mayo

De acuerdo con los pronósticos del clima de la Conagua, para este jueves 4 de junio la Ciudad de México (CDMX) se verá afectada por lluvias muy fuertes de hasta 75 mm durante la tarde y noche, además de que se prevén tormentas eléctricas y caída de granizo en la entidad.

En cuanto al Estado de México (Edomex), se dio a conocer que se prevén tormentas y caída de granizo en varios municipios, lo cual podría dejar encharcamientos, deslaves e inundaciones de grandes magnitudes en la demarcación.

¿Lloverá en Hidalgo y Puebla este 4 de mayo?

Dentro del estado de Hidalgo, la Conagua dio a conocer que se prevén lluvias fuertes con “puntuales muy fuertes” en la zona del noroeste, centro y suroeste, lo cual también podría dejar severas inundaciones en la entidad.

Por su parte en Puebla, también se prevén precipitaciones y caída de granizo en la zona del este y sureste.

Estados de México en los que lloverá este jueves 4 de mayo

Los estados de México en los que se mantendrán los pronósticos de lluvia muy fuertes son:

Coahuila

Nuevo León

Jalisco

Michoacán

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chihuahua

Tabasco

Morelos

Colima

Guanajuato

Durango

Zacatecas

Nayarit

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