Si estás buscando nuevas oportunidades laborales en la Ciudad de México (CDMX) esta nota te podría interesar, pues a través de la plataforma de OCC Mundial, TV Azteca publicó una vacante de trabajo para el puesto de Control de Video TV con sueldo mensual de hasta 33 mil pesos.

De acuerdo con la oferta laboral que se publicó recientemente, la vacante es para trabajar en las instalaciones ubicadas al sur de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Tlalpan, establecimiento principal de la televisora en la capital del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué ofrece la oferta de trabajo como Control de Video en TV Azteca?

Como bien se mencionó anteriormente, la oferta de trabajo es para el puesto de Control de Video TV, el cual está ofreciendo un salario mensual de 33 mil pesos, horario parcial con contratación de medio tiempo, así como el acceso a la zona de mercadito en las instalaciones.

Es importante aclarar que la vacante de trabajo en TV Azteca antes mencionada, únicamente está ofreciendo un contrato parcial de tres meses, esto debido a que el puesto fue habilitado por proyecto dentro de la misma televisora.

¿Qué funciones tendrá el personal contratado para el puesto en TV Azteca?

De acuerdo con lo mencionado en la oferta laboral de OCC Mundial, entre las acciones principales que deberá realizar el trabajador se encuentra la operación y supervisión del Control de Video para transmisiones en vivo y grabadas.

Además, se deberán cumplir con los siguientes puntos:

Gestionar la ingesta, monitoreo y distribución de señales de video y audio

Coordinar y ejecutar transmisiones de eventos híbridos y vía streaming

Configurar equipos y sistemas broadcast de acuerdo con los requerimientos de producción

Monitorear la calidad de la transmisión y solucionar incidencias técnicas en tiempo real

Requisitos para el trabajo como Control de Video en TV Azteca

Para poder postularse al puesto de trabajo antes mencionado, lo único que deberás hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de OCC Mundial y contar con los siguientes requisitos:

Carrera técnica o Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas Audiovisuales o afín

Experiencia mínima de 2 años en Control de Video

Conocimiento en ingesta y distribución de señales de video

Experiencia en transmisiones en vivo, grabadas y streaming

Manejo de equipos broadcast, routers de video, multiviewers y más

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.