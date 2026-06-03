¡Don Goyo no duerme! Y es que nos dejó una de las postales más impactantes de los últimos días, los cuales han estado marcados por fuertes tormentas eléctricas en buena parte del país.

Fue la noche del martes 2 de junio cuando el volcán Popocatépetl registró actividad intensa y arrojó material incandescente mientras a su alrededor se veían rayos, lo que completó una imagen impactante.

🔥🌩️ En medio de una fuerte tormenta eléctrica, el #Popocatépetl expulsa material incandescente, creando una postal tan impactante como fascinante.



¿Así o más impresionante el poder de la naturaleza?



Vista #Tlamacas. Gracias #CENAPRED #explosión #pulsoeruptivo #timelapse… pic.twitter.com/L7JHeLrehY — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 3, 2026

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Captan momento exacto en que despierta el Popocatépetl

Las imágenes pudieron conocerse gracias al monitoreo 24/7 del Centro de Prevención de Desastres (Cenapred) y difundidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, ahí se vio a Don Goyo arrojar lava alrededor de las 20:00 horas (tiempo local), lo que generó un destelló a la par de ver actividad eléctrica en el cielo.

¿Lo más impactante? Tanto la actividad del volcán como la tormenta cesaron de forma simultánea.

Alerta volcánica del Popocatépetl hoy 3 de junio

Tras una noche con fuerte actividad, actualmente se reporta emisión de ceniza con desplazamiento hacia el sur con riesgo de caída para la Ciudad de México (CDMX), esto de acuerdo al aviso de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

No obstante, el pasado martes 2 de junio el semáforo de Alerta Volcánica se encontraba en Amarillo Fase 2, por lo que recomendaron a la población no acercarse a la zona, específicamente a partir del cráter.

“Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetro a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de loco y escombro”, se pudo leer en el comunicado oficial.

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