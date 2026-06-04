Ya casi termina la semana pero no los bloqueos por parte de manifestantes en varias carreteras hoy 4 de junio, a los que se suman accidentes automovilísticos, así como la presencia de lluvia.
Este jueves, las carreteras más afectadas son Cuernavaca-Acapulco, México-Querétaro y Córdoba-Veracruz, así que toma precauciones y procura salir con anticipación para evitar congestionamientos.
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¿Qué carreteras reportan bloqueos hoy?
Autopista México-Querétaro
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 88, dirección Ciudad de México después de un choque entre tractocamiones. En la zona se reporta carga vehicular.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Tras el desbordamiento de un canal la autopista Cuernavaca-Acapulco hay reducción de carriles a la altura del kilómetro 107, dirección Cuernavaca. En la zona se reporta presencia de lluvia por lo que se pide a los conductores bajar la velocidad.
Carretera Guamúchil-Guasave
Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Guamúchil-Guasave, Puente Sinaloa, por presencia de manifestantes en ambos sentidos, por lo que las autoridades piden tomar precauciones.
Autopista Cuautémoc-Osiris
Se registra carga vehicular en ambos sentidos de la autopista Cuauhtémoc-Osiris, a la altura del kilómetro 86, tras un accidente. Ante la alta afluencia de carros Capufe pide a los conductores manejar con precaución.
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