Ya casi termina la semana pero no los bloqueos por parte de manifestantes en varias carreteras hoy 4 de junio, a los que se suman accidentes automovilísticos, así como la presencia de lluvia.

Este jueves, las carreteras más afectadas son Cuernavaca-Acapulco, México-Querétaro y Córdoba-Veracruz, así que toma precauciones y procura salir con anticipación para evitar congestionamientos.

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¿Qué carreteras reportan bloqueos hoy?

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 88, dirección Ciudad de México después de un choque entre tractocamiones. En la zona se reporta carga vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 88, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 4, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Tras el desbordamiento de un canal la autopista Cuernavaca-Acapulco hay reducción de carriles a la altura del kilómetro 107, dirección Cuernavaca. En la zona se reporta presencia de lluvia por lo que se pide a los conductores bajar la velocidad.

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 107, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (desbordamiento de canal). En la zona se registra #lluvia. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 4, 2026

Carretera Guamúchil-Guasave

Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Guamúchil-Guasave, Puente Sinaloa, por presencia de manifestantes en ambos sentidos, por lo que las autoridades piden tomar precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 4, 2026

Autopista Cuautémoc-Osiris

Se registra carga vehicular en ambos sentidos de la autopista Cuauhtémoc-Osiris, a la altura del kilómetro 86, tras un accidente. Ante la alta afluencia de carros Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 86. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 4, 2026

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