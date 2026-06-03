Hoy 3 de junio se reportan problemas en la circulación de las carreteras por bloqueos de manifestantes y fuertes accidentes automovilísticos que ya son atendidos por los servicios de emergencia.

¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Libramiento Ciudad Valles-Tamuín

Hay cierre parcial de circulación en el Libramiento Ciudad Valles-Tamuín, a la altura del kilómetro 84, después de la volcadura de un tractocamión. La circulación es intermitente y por ello Capufe pide a los conductores tomar precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Libramiento Ciudad Valles - Tamuín, km 84. Registra circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 3, 2026

Carretera Guamúchil-Guasave

Toma precauciones porque se registra cierre parcial de circulación en la carretera Gaumúchil-Guasave, Puente Sinaloa por bloqueos de manifestantes, por lo que las autoridades piden manejar con precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN🟠

Carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa. Reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 3, 2026

Carretera Ent Tula-Ciudad Victoria

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial de limpieza sobre la carretera Ent. Tula-Ciudad Victoria cerca del kilómetro 102+000, en Tamaulipas, informó la Guardia Nacional Carreteras.

#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial de limpieza sobre la vía cerca del km 102+000, de la carretera Ent. Tula - Ciudad Victoria. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Ul1gkQ8fOz — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 3, 2026

Autopista Puente de Ixtla-Iguala

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Puente de Ixtla-Iguala, kilómetro 25 tras un accidente, de acuerdo con Capufe.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 25. Registra circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque de costado). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 3, 2026

Carretera Libramiento Norte de la CDMX

Continúa el cierre parcial de circulación por un accidente vial de limpieza sobre la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, en dirección a Puebla.

#TomePrecauciones en #EdoMéx continúa cierre parcial de circulación por #AccidenteVial de limpieza sobre la vía cerca del km 148+800, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad México, con dirección a Puebla. Maneje con precaución. pic.twitter.com/7f5ABi2PJS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 3, 2026

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