Hoy 3 de junio se reportan problemas en la circulación de las carreteras por bloqueos de manifestantes y fuertes accidentes automovilísticos que ya son atendidos por los servicios de emergencia.
¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Libramiento Ciudad Valles-Tamuín
Hay cierre parcial de circulación en el Libramiento Ciudad Valles-Tamuín, a la altura del kilómetro 84, después de la volcadura de un tractocamión. La circulación es intermitente y por ello Capufe pide a los conductores tomar precauciones.
Carretera Guamúchil-Guasave
Toma precauciones porque se registra cierre parcial de circulación en la carretera Gaumúchil-Guasave, Puente Sinaloa por bloqueos de manifestantes, por lo que las autoridades piden manejar con precauciones.
Carretera Ent Tula-Ciudad Victoria
Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial de limpieza sobre la carretera Ent. Tula-Ciudad Victoria cerca del kilómetro 102+000, en Tamaulipas, informó la Guardia Nacional Carreteras.
Autopista Puente de Ixtla-Iguala
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Puente de Ixtla-Iguala, kilómetro 25 tras un accidente, de acuerdo con Capufe.
Carretera Libramiento Norte de la CDMX
Continúa el cierre parcial de circulación por un accidente vial de limpieza sobre la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, en dirección a Puebla.
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