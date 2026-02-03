Preinscripciones 2026 en Jalisco: Este es el proceso completo para hacer el registro

Los padres de familia ya pueden registrar a sus hijos en las preinscripciones 2026 de nivel preescolar, primaria y secundaria de Jalisco para que se desarrollen académicamente.

Este proceso de preinscripción corresponde al ciclo escolar 2026-2027 y es obligatorio, pues garantiza que los estudiantes tengan un acceso oportuno a la educación básica y un lugar en la escuela.

¿Quiénes se deben preinscribir en Jalisco?

La Secretaría de Educación de Jalisco informó que el registro está dirigido a las nuevas y nuevos estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Se podrá realizar del martes 3 de febrero y hasta el viernes 27 de febrero, a través de la aplicación APPrende Jalisco o el sitio plataformaeducativa.jalisco.gob.mx.

¿La preinscripción es obligatoria en Jalisco?

La preinscripción sí es obligatoria y es definitiva. Ayuda a contemplar la cantidad exacta de alumnos para luego asignar docentes, útiles escolares, infraestructura y libros de texto.

¿Cómo hacer paso a paso el proceso de preinscripción en Jalisco?

1. Ingresar a APPrende Jalisco o al sitio web

2.- Da clic en la sección Padres de Familia (si ya tienes cuenta)

Si no tienes cuenta de Padre de Familia deberás crear un usuario nuevo con un correo electrónico

3.- Ya que haya ingresado a tu cuenta Padre de Familia debes ingresar la CURP de menor para hacer la vinculación

4.- Selecciona cinco escuelas y ordénalos según tu preferencia

5.- Por último revisa que todos los datos están correctos y guarda o imprime el comprobante de registro con el folio, el cual será necesario para checar los resultados que saldrán en julio

¿Qué necesito para hacer la preinscripción?

Antes de iniciar el proceso los padres de familia deben tener a la mano tanto el Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor, así como el nombre de las cinco escuelas que estarán en la lista de opciones.

