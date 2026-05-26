Despiden a Blanca Adriana, la mujer que desapareció en una clínica clandestina en Puebla

Blanca Adriana acudió a la clínica Detox, en Puebla, para realizarse una liposucción; sin embargo, nunca regresó a casa.

Durante la operación, los supuestos médicos enviaron al esposo de Blanca Adriana a conseguir una faja. Cuando el hombre salió de la clínica, los supuestos médicos subieron a la joven a un auto y desaparecieron.

Días después, el cuerpo de Blanca Adriana fue hallado en una zanja en Atlzayanca, Tlaxcala.

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