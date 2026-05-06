CFE: Guía fácil para evitar un apagón eléctrico por el calor en México

La temporada de calor está impactando nuestra vida diaria de varias maneras y, aunque no lo creas, es capaz de dañar la red eléctrica al punto de ocasionar apagones. Debido al calor extremo, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ven en la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y reparación que también ocasionan cortes de luz programados.

No obstante, la ola de calor provoca cortes de energía más frecuentes de lo que se esperaba. Por esta razón, en adn Noticias, te compartimos, las recomendaciones de la CFE para evitar un apagón por el calor extremo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué el calor provoca apagones?

El cambio climático está causando olas de calor atípicas y, una cosa es cierta, la red eléctrica no está preparada para las temperaturas extremas que se registran actualmente no solo en México, sino también en otras partes del mundo.

Arrancamos esta temporada preparados, con una logística robusta y personal comprometido. En cada planeación y acción, respondemos a la confianza de millones de personas que dependen de la energía eléctrica. 🇲🇽⚡#RNH2026 pic.twitter.com/CQMiCSkGA5 — CFEmx (@CFEmx) May 6, 2026

Al mismo tiempo, el calor extremo está provocando un aumento en el consumo de la energía eléctrica para el funcionamiento de sistemas de enfriamiento, que se vuelven indispensables en los hogares y negocios de entidades como Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Yucatán, entre otras.

Las razones por las que la ola de calor provoca apagones de la CFE son los siguientes:

Aumento de demanda que puede sobrecargar las líneas eléctricas

que puede sobrecargar las líneas eléctricas Demanda eléctrica sostenida , pues los transformadores no tienen suficiente tiempo para enfriarse

, pues los transformadores no tienen suficiente tiempo para enfriarse Cuando las líneas subterráneas sufren aislamiento estresado, es decir, se expanden por calor

¿Cómo evitar un corte de luz por ola de calor?

De acuerdo con la CFE, en casa puedes implementar cinco estrategias clave que ayudarán a minimizar el estrés que sufre la red eléctrica durante la ola de calor, para evitar que ocurran apagones.

Ajusta el aire acondicionado: Mantén la temperatura del aire acondicionado en no menos de 23 grados centígrados y asegúrate de cerrar puertas ventanas. Usa los electrodomésticos en horarios estratégicos: Trata de realizar actividades como planchar, lavar ropa o usar el horno eléctrico entre las 18:30 y la 1:00 horas. Carga tu transporte eléctrico en la madrugada: Si tienes bicicleta, scooter o auto eléctrico nunca lo conectes en las horas de mayor consumo eléctrico. Mejora el aislamiento térmico de tu casa: Esto lo puedes hacer pintando tu casa con colores claros o colocando vegetación que reduzcan la entrada de calor en tu hogar. Desconecta lo que no usas: Desconecta los aparatos que no uses porque siguen consumiendo energía, por ejemplo, pantallas, computadoras, cafetera, microondas.

Sigue esta guía fácil y pon tu grano de arena para evitar que tu colonia o municipio sufra apagones recurrentes durante la temporada de calor.

Si quieres conocer cuáles son los próximos cortes de luz programados por la CFE puedes checar en Azteca Noticias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.