Aunque es domingo y el paso vehicular es menor que entre semana, en las carreteras hay circulación lenta por bloqueos y accidentes, sobre todo en la México-Cuernavaca y México-Puebla, así que toma precauciones si tienes que manejar hoy.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) piden a los conductores bajar la velocidad en los tramos afectados y revisar los vehículos adecuadamente antes de salir a carretera.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 44, en dirección a Querétaro, después de un accidente.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Querétaro - Irapuato, km 44, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) April 26, 2026

Autopista México-Puebla

Capufe alerta de carga vehicular en la autopista México-Puebla, a la altura de la plaza de cobro San Marcos, en dirección Ciudad de México (CDMX) tras un incidente que afecta la circulación.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos, dirección CDMX. El incidente fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE, ha sido atendido. Sin embargo, en la zona continúa carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 26, 2026

Autopista Hermosillo-Magdalena

Se reporta cierre a la circulación en la autopista Hermosillo-Magdalena, cerca del kilómetro 108 luego de un choque e incendio de un tractocamión. La circulación va en contraflujo, así que toma precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Aut. Hermosillo - Magdalena, km 108. Continúa circulación en contraflujo por atención del accidente (choque por alcance e incendio de tracto camión). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 26, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 13 en dirección a La Tinaja tras un accidente en el que se vieron involucrados varios tractocamiones.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista La Tinaja - Isla, km 13, dirección La Tinaja. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) April 26, 2026