Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
OFICIAL: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex
/México/Nota

México-Cuernavaca y México-Puebla sin paso por bloqueos hoy 26 de abril

¡Baja la velocidad! Bloqueos y accidentes paralizan la circulación en carreteras hoy domingo.

Accidentes y bloqueos paralizan carreteras hoy domingo 26 de abril. | @GN_Carreteras | X

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Aunque es domingo y el paso vehicular es menor que entre semana, en las carreteras hay circulación lenta por bloqueos y accidentes, sobre todo en la México-Cuernavaca y México-Puebla, así que toma precauciones si tienes que manejar hoy.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) piden a los conductores bajar la velocidad en los tramos afectados y revisar los vehículos adecuadamente antes de salir a carretera.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 44, en dirección a Querétaro, después de un accidente.

Autopista México-Puebla

Capufe alerta de carga vehicular en la autopista México-Puebla, a la altura de la plaza de cobro San Marcos, en dirección Ciudad de México (CDMX) tras un incidente que afecta la circulación.

Autopista Hermosillo-Magdalena

Se reporta cierre a la circulación en la autopista Hermosillo-Magdalena, cerca del kilómetro 108 luego de un choque e incendio de un tractocamión. La circulación va en contraflujo, así que toma precauciones.

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 13 en dirección a La Tinaja tras un accidente en el que se vieron involucrados varios tractocamiones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO