Aunque es domingo y el paso vehicular es menor que entre semana, en las carreteras hay circulación lenta por bloqueos y accidentes, sobre todo en la México-Cuernavaca y México-Puebla, así que toma precauciones si tienes que manejar hoy.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) piden a los conductores bajar la velocidad en los tramos afectados y revisar los vehículos adecuadamente antes de salir a carretera.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista Querétaro-Irapuato
Se registra cierre a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 44, en dirección a Querétaro, después de un accidente.
Autopista México-Puebla
Capufe alerta de carga vehicular en la autopista México-Puebla, a la altura de la plaza de cobro San Marcos, en dirección Ciudad de México (CDMX) tras un incidente que afecta la circulación.
Autopista Hermosillo-Magdalena
Se reporta cierre a la circulación en la autopista Hermosillo-Magdalena, cerca del kilómetro 108 luego de un choque e incendio de un tractocamión. La circulación va en contraflujo, así que toma precauciones.
Autopista La Tinaja-Isla
Se registra cierre a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 13 en dirección a La Tinaja tras un accidente en el que se vieron involucrados varios tractocamiones.
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