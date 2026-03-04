Edomex, Michoacán y Veracruz: los estados con más vacantes para médicos en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una convocatoria a nivel nacional para contratar a 9,805 médicos especialistas con prioridad en el Estado de México, Veracruz, Chiapas y Michoacán. El proceso de reclutamiento masivo ofrece base definitiva y prestaciones superiores para cubrir hospitales en estas regiones.

Vacantes del IMSS 2026: ¿Qué estados concentran las 9,805 plazas?

El Instituto Mexicano del Seguro Social distribuyó la oferta laboral de este 2026 basándose en la apertura de nuevos hospitales y la necesidad de cubrir servicios de alta especialidad. El Estado de México encabeza la lista con 757 vacantes, seguido de cerca por Michoacán con 745, Chiapas con 724 y Veracruz con 707 espacios disponibles.

Los interesados deben presentarse en el Centro Social y Deportivo Churubusco (CDMX) según su cita para elegir una de estas plazas:

Especialidades críticas: Medicina Familiar, Pediatría, Ginecología y Urgencias.

Medicina Familiar, Pediatría, Ginecología y Urgencias. Alta especialidad: Cirugía General, Anestesiología, Imagenología y Nefrología.

Cirugía General, Anestesiología, Imagenología y Nefrología. Zonas prioritarias: Unidades médicas de nueva creación y áreas de difícil cobertura.

El proceso de selección asigna las vacantes conforme a la calificación de egreso, garantizando transparencia en la obtención de la base.

IMSS busca contratar casi 10 mil médicos: ofrece beneficios y "sobresueldos" del 30%

Durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular del IMSS, Zoé Robledo, detallaron que este "draft" médico es el más grande en la historia del sector salud. El objetivo es resolver el déficit de especialistas mediante una oferta que incluye estabilidad patrimonial inmediata y bonos por ubicación geográfica.

Al aceptar una vacante en zonas de difícil cobertura, el profesional recibe los siguientes incentivos:

Sobresueldo: Un pago adicional de hasta el 30% sobre el salario base.

Un pago adicional de hasta el 30% sobre el salario base. Prestaciones: Fondo de ahorro, ayuda para anteojos y beneficios del Contrato Colectivo.

Fondo de ahorro, ayuda para anteojos y beneficios del Contrato Colectivo. Seguridad Laboral: Contratación con base definitiva desde el primer día de labores.

El IMSS advierte que los interesados tienen del 2 al 13 de marzo para formalizar su ingreso al Instituto en los horarios de 9:00 a 21:00 horas.

IMSS busca médicos: pasos para conseguir tu vacante

El reclutamiento se realiza de forma presencial en las mesas de nominación instaladas en la Ciudad de Ciudad de México. El personal del IMSS y del SNTSS acompaña al médico en la revisión de la oferta por estado, asegurando que el profesional conozca su unidad de destino antes de firmar.

Siga este orden para asegurar su contratación exitosa:

Validación: Acudir con la documentación completa y cita previa al deportivo Churubusco. Mesa de Estado: Consultar la disponibilidad específica en Edomex, Veracruz o Chiapas. Asignación: Recibir la fecha de inicio y el contacto del director de su nueva unidad médica.