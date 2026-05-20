Continúan los problemas educativos en el país, pese al retraso de estudiantes en diversas materias, no habrá clases debido a un paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Integrantes del magisterio realizarán una megamarcha y plantón en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para exigir el cumplimiento de algunas demandas.

La resolución de la CNTE afectará a miles de estudiantes de educación básica de Oaxaca, quienes no acudirán a las aulas desde el próximo lunes 25 de mayo.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria concluirán el ciclo escolar 2025-2026 siete semanas antes de lo previsto por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A la megamarcha se sumarán sus pares de otros estados como Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Chiapas.

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¿Qué piden los maestros de la CNTE?

Las acciones, que se realizarán el próximo 1 de junio, buscan respuestas a demandas históricas como:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Abrogación de la Reforma Educativa de 2013

Aumento salarial digno

Homologación de prestaciones

Eliminación del esquema de Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones y Afores

Diálogo directo presidencial

“Que el mundo se dé cuenta que hay un gobierno que se dice llamar de una manera, pero resulta que no resuelve ni dialoga con los compañeros que somos el magisterio y que son derechohabientes al ISSSTE, y que somos afectados por un sistema de pensiones que son una miseria y que necesitamos tener o construir una un sistema solidario de pensiones, que nos permita garantizar una jubilación digna. Creo que en ese sentido no descartamos esa posibilidad de que el gobierne muestre más, que el gobierno muestre este rostro que nos ha dado a lo largo de la historia pues que han estado diferentes gobiernos y que no nos sorprenden para nada”, aseveró Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero.

LA CNTE VA A PARO NACIONAL



La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que iniciarán las actividades de la huelga nacional a partir del 1 de junio, con participación de Oaxaca y otras entidades del país.



Empezarán con una marcha del Ángel de la… pic.twitter.com/ded5hGZ3t4 — México Ahora (@AhoraMex) May 17, 2026

Cabe destacar que el gobierno federal ha comentado que el diálogo está abierto.

Ruta de la megamarcha de la CNTE

La movilización comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en la explanada del Zócalo, las vialidades afectadas serán:

Paseo de la Reforma en ambos sentidos.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas; corte de circulación por completo.

Calle 5 de Mayo.

Todo el circuito de la Plaza de la Constitución.

Se recomienda anticipar traslados y considerar rutas alternas si es que circulas por la zona.

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