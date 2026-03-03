Pasaporte 2026; delegaciones y recintos con más citas para el trámite en Monterrey

El pasaporte mexicano es el documento oficial de viaje que identifica a los ciudadanos de México en el extranjero. Este 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emite el pasaporte electrónico, que cuenta con medidas de seguridad avanzadas avaladas internacionalmente.

El pasaporte electrónico mexicano, emitido por la SRE desde octubre 2021, es un documento físico que incorpora un chip de seguridad con datos biométricos, fotografía, firma digitalizada y hoja de policarbonato para prevenir la falsificación.

¿Eres de Nuevo León y visitas el extranjero por turismo o trabajo? Anticípate y agenda con varios meses de antelación, especialmente si necesitas el pasaporte para viajes internacionales. Te decimos dónde sacarlo, precios y más detalles.

¿Dónde sacar el pasaporte 2026 en Nuevo León?

Para ser atendido se recomienda sacar cita y llevar la documentación correspondiente, entre la que destaca: acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio y el pago de derechos. Es necesario presentarse personalmente para la toma de datos biométricos.

Delegaciones y oficinas de enlace en Monterrey (Zona Metropolitana):



SRE Oficina de Pasaportes Nuevo León: Es la delegación principal, ubicada en Monterrey.

Oficinas de Enlace Municipal: Se localizan en municipios aledaños (San Pedro Garza García, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo), las cuales suelen tener alta disponibilidad para evitar saturación en la oficina central. En este enlace

Precio pasaporte 2026 en Monterrey

Para tramitar tu pasaporte en Monterrey, Nuevo León, agenda tu cita de forma gratuita a través de la plataforma oficial Citas SRE, llamando al 55 893 24827 (CITAS), o vía WhatsApp. El servicio está disponible de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas.

Los costos del pasaporte mexicano en Monterrey para 2026 aumentaron, quedando en $1,795 MXN (3 años), $2,440 MXN (6 años) y $4,280 MXN (10 años), con un 50% de descuento para mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas.

