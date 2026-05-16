Cada año, la temporada de lluvias en la Ciudad de México (CDMX) se vuelve un completo infierno para algunos habitantes, debido a las afectaciones provocadas por las inundaciones. Y es que más allá de la cantidad de agua que caiga, algunas zonas siempre se quedan bajo el agua, pero esto tiene una explicación.

Con imágenes tomadas desde el espacio, investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un mapa de las áreas más afectadas durante las lluvias y descubrieron que los factores urbanísticos, históricos y sociales influyen.

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¿Qué partes de la CDMX corren riesgo de inundación?

El doctor Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, explicó que la zona más afectada y con mayor riesgo por las precipitaciones es el centro-oriente de la ciudad.

El mapa mostró que las principales zonas afectadas son:

Gustavo A. Madero: La Laguna Ticomán y Lindavista

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo

Miguel Hidalgo: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social

Cuajimalpa: Colonia Zedec Santa Fe

Tláhuac: La Ciénega y los alrededores de la estación del metro

Chapultepec: Acumulaciones de agua en varias secciones del bosque

¿Qué calles tienen mayor riesgo de inundaciones?

Las vialidades que reportan mayor riesgo de inundarse son:

Carretera Naucalpan-Ecatepec

Avenida Río de los Remedios

Autopista urbana Siervo de la Nación

Anillo Periférico Sur

Viaducto Tlalpan

Autopista México-Puebla

Calzada Ignacio Zaragoza

Boulevard Puerto Aéreo

Avenida Gran Canal del Desagüe

¿Por qué se inundan estas partes de la CDMX?

El especialista Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar señaló que un problema que persiste y que podría contrarrestar los efectos de las lluvias es el drenaje, pues la urbanización sin planeación son parte de un proceso histórico.

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