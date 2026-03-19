Plantón de maestros en el Zócalo de CDMX afecta a millones de estudiantes
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un plantón en el Zócalo.
La CNTE anunció un paro de 72 horas en el Zócalo e instalaron casas de campaña y exigen la reinstalación de la mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Exigen la abrogación de la Ley del Issste del 2007 y las reformas educativas de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como un incremento salarial del 100%.