Plantón de maestros en el Zócalo de CDMX afecta a millones de estudiantes

La CNTE anunció un paro de 72 horas en el Zócalo e instalaron casas de campaña y exigen la reinstalación de la mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Exigen la abrogación de la Ley del Issste del 2007 y las reformas educativas de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como un incremento salarial del 100%.