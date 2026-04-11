Accidentes viales hoy 11 de abril en calles de CDMX y carreteras de México

Los fines de semana muchas personas aprovechan para salir a pasear en la CDMX o a otros estados y para que tomes previsiones te decimos en dónde se reportan accidentes que afectan la circulación hoy 11 de abril.

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Afectaciones en CDMX por accidentes

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL CDMX) se registró un choque en Paseo de la Reforma a la altura de Eje 2 Norte hacia Avenida Hidalgo..

Además, hubo una movilización de servicios de emergencia pro incidente vial en calle Andalucía a la altura de Antigua Calzada de Guadalupe.

También hubo un choque en Dr. Balmis a la altura de Eje Central Lázaro Cárdenas.

En Anillo Periférico a la altura de Paseo de la Reforma hacia el Norte hubo un percance automovilístico.

Se movilizaron servicios de emergencia por volcadura en calle José Revueltas a la altura de Avenida Santiago colonia La Moderna.

Hubo un choque sobre Viaducto Río de la Piedad y Oriente 217, colonia Granjas México en alcaldía Iztacalco.

Carreteras cerradas por accidentes

Si vas a usar alguna carretera toma previsiones pues de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) esta día se registran accidentes en:

Libramiento Cuernavaca en el kilómetro 87, dirección CDMX.

Autopista Gómez Palacio - Corralitos, en el kilómetro 80, dirección Gómez Palacio.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 219, dirección Cuernavaca.

Así que te recomendamos buscar alternativas y tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades y manejar con precaución.

Accidentes

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