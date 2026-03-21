Incendio en refinería Dos Bocas provoca daño ambiental en el Río Seco de Tabasco

El incendio del pasado martes 17 de marzo en la refinería Dos Bocas de Paraíso, Tabasco, dejó 5 muertos y provocó la contaminación del Río Seco por el derrame de petróleo. El incidente fue clasificado como un accidente de Nivel 3; uno de los más graves debido a sus consecuencias humanas y ambientales.

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Las investigaciones iniciales arrojaron que las fuertes lluvias inundaron las instalaciones y provocaron un desbordamiento de agua contaminada. Esta situación de emergencia generó preocupación por los daños ecológicos, además de riesgos para la salud de las comunidades cercanas.

¿Qué pasó exactamente?

El incendio se originó tras la acumulación de agua en las áreas operativas de la refinería. Se cree que esta situación provocó el derrame de petróleo y productos químicos fuera del complejo industrial.

La gravedad del evento activó los protocolos de emergencia. Se reportaron víctimas, evacuaciones y daños materiales, lo que llevó a que el accidente fuera clasificado como un incidente de Nivel 3.

Daño ambiental en Río Seco

La contaminación se manifestó como una mancha negra en el río Seco. Las autoridades confirmaron la presencia de hidrocarburos en el agua.

El impacto está afectando la vida silvestre, la calidad del agua y las actividades económicas. Los expertos advierten que la limpieza podría tardar semanas o incluso meses.

¿Qué dijeron las autoridades?

La autoridad portuaria prohibió la navegación en el río

Cualquier nuevo derrame debe ser reportado

Se instalaron barreras de contención

Se desplegaron materiales absorbentes

¿Cómo afecta a la gente del lugar?

Se reportaron peces muertos en la zona

Los residentes manifestaron problemas de salud

Los pescadores sufren pérdidas económicas

Las familias se quedaron sin recursos ya que dependen del río para su sustento

¿Qué dice la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente?

Solicitó a Pemex realizar una investigación sobre las causas de la contaminación. El objetivo es determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes. Si bien la principal hipótesis apunta a las lluvias, la agencia federal está explorando otras posibilidades.

Antecedentes de la refinería Dos Bocas

Retrasos en el inicio de operaciones

Producción inferior a la esperada

Altos costos operativos

Preocupaciones ambientales

Numerosas críticas dirigidas contra el proyecto

Padres y maestros piden ayuda urgente a las autoridades

Padres y maestros exigen la reubicación de las escuelas cercanas a la refinería. Consideran que los estudiantes corren riesgo constante. El reciente incendio intensificó las preocupaciones, ya que el incidente ocurrido no fue durante el horario escolar, pero habría tenido consecuencias mucho más graves de haber sido así.

¿Qué hacer si estás en la zona?

Evitar todo contacto con el agua del río

No pescar

Reportar cualquier derrame

Seguir las instrucciones oficiales

Las autoridades mantienen una vigilancia constante de la zona mientras continúan las operaciones de contención y evaluación de daños.