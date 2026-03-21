Incendio en refinería Dos Bocas provoca daño ambiental en el Río Seco de Tabasco
La refinería Dos Bocas enfrenta crisis ambiental tras el río contaminado y se restringen actividades en la zona por afectaciones a la pesca y a la salud local.
El incendio del pasado martes 17 de marzo en la refinería Dos Bocas de Paraíso, Tabasco, dejó 5 muertos y provocó la contaminación del Río Seco por el derrame de petróleo. El incidente fue clasificado como un accidente de Nivel 3; uno de los más graves debido a sus consecuencias humanas y ambientales.
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Las investigaciones iniciales arrojaron que las fuertes lluvias inundaron las instalaciones y provocaron un desbordamiento de agua contaminada. Esta situación de emergencia generó preocupación por los daños ecológicos, además de riesgos para la salud de las comunidades cercanas.
¿Qué pasó exactamente?
El incendio se originó tras la acumulación de agua en las áreas operativas de la refinería. Se cree que esta situación provocó el derrame de petróleo y productos químicos fuera del complejo industrial.
La gravedad del evento activó los protocolos de emergencia. Se reportaron víctimas, evacuaciones y daños materiales, lo que llevó a que el accidente fuera clasificado como un incidente de Nivel 3.
Daño ambiental en Río Seco
La contaminación se manifestó como una mancha negra en el río Seco. Las autoridades confirmaron la presencia de hidrocarburos en el agua.
El impacto está afectando la vida silvestre, la calidad del agua y las actividades económicas. Los expertos advierten que la limpieza podría tardar semanas o incluso meses.
¿Qué dijeron las autoridades?
- La autoridad portuaria prohibió la navegación en el río
- Cualquier nuevo derrame debe ser reportado
- Se instalaron barreras de contención
- Se desplegaron materiales absorbentes
¿Cómo afecta a la gente del lugar?
- Se reportaron peces muertos en la zona
- Los residentes manifestaron problemas de salud
- Los pescadores sufren pérdidas económicas
- Las familias se quedaron sin recursos ya que dependen del río para su sustento
¿Qué dice la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente?
Solicitó a Pemex realizar una investigación sobre las causas de la contaminación. El objetivo es determinar responsabilidades y prevenir futuros incidentes. Si bien la principal hipótesis apunta a las lluvias, la agencia federal está explorando otras posibilidades.
Antecedentes de la refinería Dos Bocas
- Retrasos en el inicio de operaciones
- Producción inferior a la esperada
- Altos costos operativos
- Preocupaciones ambientales
- Numerosas críticas dirigidas contra el proyecto
Padres y maestros piden ayuda urgente a las autoridades
Padres y maestros exigen la reubicación de las escuelas cercanas a la refinería. Consideran que los estudiantes corren riesgo constante. El reciente incendio intensificó las preocupaciones, ya que el incidente ocurrido no fue durante el horario escolar, pero habría tenido consecuencias mucho más graves de haber sido así.
¿Qué hacer si estás en la zona?
- Evitar todo contacto con el agua del río
- No pescar
- Reportar cualquier derrame
- Seguir las instrucciones oficiales
Las autoridades mantienen una vigilancia constante de la zona mientras continúan las operaciones de contención y evaluación de daños.
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