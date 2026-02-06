Harfuch se reúne con Grecia Quiroz para dar seguimiento al caso Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para dar seguimiento al asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. El encuentro se realizó en Morelia este 6 de febrero de 2026 como parte del acompañamiento federal en investigaciones de alto impacto.

Durante la reunión, Harfuch se reúne con Grecia Quiroz con el objetivo de revisar avances judiciales, fortalecer la coordinación interinstitucional y definir acciones que permitan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Michoacán.

¿Qué se discutió en el encuentro?

El funcionario federal presentó un informe detallado sobre el estado actual de la investigación, incluyendo detenciones recientes y líneas de análisis activas. La alcaldesa recibió información directa para garantizar transparencia y seguimiento institucional.

Este tipo de reuniones refuerza la cooperación entre niveles de gobierno, una estrategia clave para combatir delitos de alto impacto y evitar impunidad en casos con posibles vínculos criminales complejos.

Avances en la investigación del asesinato

Autoridades confirmaron la captura de presuntos ejecutores, operadores logísticos y un coordinador del ataque, relacionados con una célula criminal con presencia en Michoacán y Jalisco.

Las detenciones representan un golpe relevante al crimen organizado regional y abren la puerta a nuevas declaraciones que podrían revelar móviles políticos o económicos detrás del homicidio.

Temas de seguridad en Uruapan

Además del caso Manzo, se abordaron estrategias para reforzar patrullajes, inteligencia criminal y operativos conjuntos entre fuerzas federales y municipales.

Estas medidas buscan contener la violencia, recuperar espacios públicos y fortalecer la percepción de seguridad entre la población de Uruapan.

¿Qué dijo Grecia Quiroz?

La alcaldesa reiteró públicamente su exigencia de justicia y agradeció el respaldo del gobierno federal en el esclarecimiento del caso de su esposo.

También solicitó que no se descarte ninguna línea de investigación, particularmente aquellas relacionadas con posibles motivaciones políticas.

Comunicación con el gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó comunicación directa con Quiroz para dar seguimiento permanente al proceso judicial y a las acciones de seguridad.

