“Quieren callarme": Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, denunció persecución política

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, denunció públicamente que enfrenta un presunto intento de enjuiciamiento político, el cual —aseguró— tendría como objetivo frenar su labor al frente del Ayuntamiento y debilitar el movimiento ciudadano que impulsaba junto a su esposo, Carlos Manzo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la alcaldesa afirmó que, tras el homicidio de su esposo, ahora existen acciones dirigidas en su contra.

“No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”, expresó, al sostener que detrás del proceso habría intereses políticos que buscan recuperar el poder en el municipio.

¿Por qué Grecia Quiroz denuncia un juicio político en Uruapan?

En su posicionamiento, Quiroz cuestionó que hasta el momento no ha iniciado el juicio contra los responsables del asesinato de Manzo. Señaló que, mientras no haya resultados claros en la investigación, cualquier intento por someterla a un proceso político resulta sospechoso.

La edil retomó una frase atribuida a su esposo: “En este movimiento tenemos tres destinos: la muerte, la cárcel o el éxito”. Con ello, afirmó que continuará firme en lo que considera una causa ciudadana surgida del dolor, pero también de la dignidad.

García Harfuch se reunió con Grecia Quiroz

Quiroz defendió el 'Movimiento el Sombrero'

Quiroz también defendió la continuidad del llamado Movimiento del Sombrero, iniciativa que, según explicó, no pertenece a una sola persona sino a la ciudadanía.

El proyecto, afirmó, busca enfrentar problemáticas como la inseguridad, la corrupción y la extorsión que afectan a distintos sectores del municipio.

De acuerdo con la alcaldesa, los señalamientos y el posible juicio político estarían vinculados a actores que intentan retomar espacios de poder. “Aunque me enjuicien, aunque me destituyan o me metan a la cárcel, a este movimiento ya no lo podrán parar”, sostuvo.

Diputados del locales denuncian a Grecia Quiroz

Sus palabras se dieron días después de que diputados locales, principalmente de Morena, PRD y del PRI, acudieron a la Auditoría Superior de Michoacán para pedir una investigación contra el gobierno de Uruapan por presuntos aumentos en el cobro del predial.

De acuerdo a lo que explicaron, se han presentado aumento del 100, 200 o hasta 300% a este impuesto, pese a que en el Ejercicio Fiscal 2026 sólo se autorizó hasta el 6%: "Exigimos un cobro justo y conforme a la ley".

