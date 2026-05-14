Las Fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas activaron conjuntamente la Alerta Amber para dar con el paradero de Sofía Paola Hernández Hérnandez, una niña de dos años que fue vista por última vez en el municipio tamaulipeco de Altamira.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, con número de reporte AAMX2206, la menor se encuentra desaparecida desde el pasado 21 de enero; sin embargo, es la fecha en que no se tiene información al respecto.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León informó que con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta Amber, ésta sólo permanecerá activa en la entidad por 72 horas; sin embargo, en Tamaulipas lleva meses activa.

📣 Se ACTIVA #AlertaAMBER en colaboración con el estado de Tamaulipas



🚨Solicitamos de su colaboración para localizar a la niña SOFÍA PAOLA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta AMBER… pic.twitter.com/RgBkY9mfGv — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) May 13, 2026

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Ficha de búsqueda de Sofía Paola Hernández Hernández

Como se mencionó, desapareció el pasado 21 de enero en Altamira, Tamaulipas, una menor que mide 0.95 centímetros, con cabello lacio y negro, además de ojos color castaño oscuro.

Las autoridades refirieron que, como seña particular, la niña tiene una cicatriz -de aproximadamente dos centímetros- a la mitad de la frente de forma inclinada.

La ficha de búsqueda considera que Sofía Paola se encuentra en riesgo debido a que podría ser víctima de un delito; si tienes alguna información puedes reportarla al teléfono 55 5346 2516.

Alerta Amber activas en todo México hasta este 14 de mayo

En las autoridades federales, mantienen activas las siguientes fichas de búsqueda con Alerta Amber en el país:

Mohamed Osman Ould-Khettab Mez , de cinco años, fue visto por última vez el 1 de mayo 2026 en San Luis Colorado, Sonora

, de cinco años, fue visto por última vez el 1 de mayo 2026 en Imelda De la Cruz Romer , de 15 años, fue vista por última vez el 22 de abril 2026 en El Nayarit, Nayarit

, de 15 años, fue vista por última vez el 22 de abril 2026 en Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, de un año, fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

¿Por qué en algunos casos de emite una Alerta Amber y por qué en otros sólo es la ficha de búsqueda?

Para que se active la alerta Amber, el caso debe de cumplir las siguientes tres características:

Que la persona desaparecida sea menor de 18 años Que su integridad se encuentre en inminente riesgo o que se presuma la comisión de algún delito Que exista suficiente información sobre el menor, tales como circunstancias del hecho, nombre, sexo, señas particulares, padecimientos o discapacidades, así como el lugar y la fecha del último lugar donde se supo de la persona.

Si un caso no amerita la activación de la alerta, igualmente las autoridades emiten la ficha de búsqueda para que se lleve a cabo la investigación.

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