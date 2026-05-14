En el Portal del Empleo se publicó una vacante como soldador, y si estás interesado en esta oportunidad de trabajo te decimos cuáles son los requisitos, prestaciones, sueldo y cómo puedes aplicar.

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Requisitos y sueldo para trabajo como soldador

Según la información publicada en el sitio, se busca a una persona que tenga conocimiento en inspección, soldadura, retrabajo y verificación de componentes. Es necesario contar con los siguientes requisitos:

Nivel académico: Secundaria técnica

Experiencia de 6 meses a 1 años en operativo

Tener conocimiento en soldadura

El sueldo es de 15 mil 784 pesos mensuales y el horario a laborar es de 06:00 a 15:00 horas con un día de descanso a la semana. Se ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. Es importante mencionar que la vacante es para trabajar en Mexicali, Baja California.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Los interesados en la vacante deberán crear una cuenta en el Portal del Empleo e ingresar al siguiente enlace. Deberán dar seleccionar la opción “Postular”. El proceso de reclutamiento tiene una duración de 4 semanas y la fecha límite para aplicar es el 31 de mayo de 2026.

En caso de que quieras buscar una oferta laboral en alguna otra área puedes ingresar directamente al portal y buscar todas las que hay disponibles.

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