En el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ la Embajada de los Estados Unidos (EUA) en México dio a conocer los pasos definitivos para poder tramitar la Visa americana, pues a través de sus redes sociales oficiales, publicaron la guía con el paso a paso que te podría evitar malos ratos en el proceso.

Son en total ocho los pasos que la Embajada extranjera recomendó seguir a las y los mexicanos que busquen contar con este documento, el cual es vital para poder ingresar al territorio de EUA de manera legal.

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Recomendaciones de la Embajada de EUA para sacar la Visa

De acuerdo con lo mencionado por la Embajada de EUA en México, el primer paso que se debe seguir para el trámite de la Visa americana es determinar qué tipo de documento necesitas según el propósito del viaje, el cual puede ser de turismo, negocios y demás.

Tras ello, las autoridades norteamericanas recomendaron a las y los mexicanos, acceder al formulario en línea DS-160, el cual se debe completar con la información requerida con precisión para evitar el rechazo de la solicitud.

Una vez completados estos pasos, la Embajada enlistó los siguientes puntos:

Pagar la tarifa de la Visa americana solicitada (deberás conservar el recibo del pago)

solicitada (deberás conservar el recibo del pago) Agenda tu cita tanto para el Centro de Atención al Solicitante ( CAS ) como en la Embajada o Consulado para la entrevista correspondiente

) como en la Embajada o Consulado para la entrevista correspondiente Prepara tu documentación como lo son: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160, recibo de pago, documentos de soporte (carta de invitación, estados financieros, etc)

como lo son: pasaporte vigente, página de confirmación del DS-160, recibo de pago, documentos de soporte (carta de invitación, estados financieros, etc) Asiste a la cita en el CAS puntual y con los documentos antes mencionados y para la toma de biométricos

y con los documentos antes mencionados y para la toma de biométricos Acudir a la entrevista Consular puntual y responder las preguntas realizadas de forma honesta y con claridad

📋 Proceso de Trámite de Visa: Guía Paso a Pasohttps://t.co/egtcPAype9#USconsularMX pic.twitter.com/tD89ZxYnnL — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 12, 2026

Precio de la Visa americana para turistas

Es importante mencionar que el precio base de la Visa americana para turistas (B1/B2) tiene un costo de 185 dólares, es decir, entre los 3 mil 100 y 3 mil 500 pesos.

Pese a ello, es importante mencionar que el costo de cada una de las visas, dependiendo el tipo, pueden llegar a superar la barrera de los cinco mil pesos mexicanos, esto dependiendo el caso.

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