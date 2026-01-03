Gusano barrenador reaparece en Yucatán tras 30 años de control y afecta a 93 municipios

El gusano barrenador volvió a encender las alarmas sanitarias en Yucatán tras más de tres décadas sin brotes. La plaga fue erradicada en México en 1991, pero reapareció en marzo de 2025 en animales del estado y desde entonces se ha extendido con rapidez.

Actualmente afecta a entre 93 y 98 municipios, cerca del 90% del territorio yucateco, con un total de 1,4500 casos confirmados en ganado y al menos siete en humanos. Autoridades estatales y federales activaron un sistema de vigilancia, tratamiento y control biológico para frenar su avance.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita huevos en heridas abiertas de animales y humanos, provocando miasis y daños graves en tejidos vivos.

Sin tratamiento oportuno puede causar infecciones severas, pérdida de animales y riesgos sanitarios en comunidades rurales.

¿Cómo se extendió nuevamente en Yucatán?

SENASICA emitió una alerta preventiva desde octubre de 2024, pero en Yucatán las primeras acciones se retrasaron. El primer caso animal se confirmó en marzo de 2025.

La falta de respuesta temprana permitió que la plaga avanzara rápidamente hacia casi todo el estado.

Impacto económico y social del brote

Los productores enfrentan mayores costos por tratamientos, pérdidas de animales y reducción de ventas, con una caída cercana al 5% en la comercialización ganadera.

Los pequeños ganaderos son los más afectados, al depender directamente de la producción para su sustento.

¿Qué están haciendo las autoridades y qué sigue?

El gobierno estatal y SENASICA aplican trampas, brigadas sanitarias y liberación de moscas estériles para cortar el ciclo reproductivo.

México solicita colaboración de EUA para combatir el gusano barrenador con planta de moscas estériles

Especialistas confían en que, con coordinación y vigilancia permanente, el brote pueda ser controlado en los próximos meses.

