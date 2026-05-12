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Las mejores ofertas del Martes de Frescura de Walmart hoy en frutas y verduras

Para que compres tu súper y no gastes de más, en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos y otros alimentos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Ya falta menos para la quincena, pero si vas a comprar tu súper y quieres ahorrar un poco de dinero, en Walmart hay ofertas en frutas y verduras que puedes aprovechar comprando en tienda física o en línea, conoce cuáles son los productos que tienen descuento hoy 12 de mayo.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

Para tus ensaladas o jugos, estos son los alimentos que tienen los precios más bajos:

  • Piña miel: 23.00 pesos el kilo
  • Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla con 900 gramos
  • Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
  • Manzana Pink lady: 39.00 pesos el kilo
  • Pera bosc: 39.00 pesos el kilo
  • Manzana Envy: 39.00 pesos la bolsa
  • Naranja: 30.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 16.00 pesos el kilo
  • Toronja: 30.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 35.00 pesos el kilo
  • Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 42.90 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 45.00 pesos el kilo
  • Limón agrio: 40.00 pesos el kilo

Ofertas en carnes y mariscos

En cuanto a las proteínas, las promociones disponibles son las siguientes:

  • Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola ocn 700 gramos
  • Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos la pieza
  • Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Carne de res para asar: 253.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Camarón grande sin cabeza: 339.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
  • Arrachera de res marinada: 216.00 pesos los 600 gramos
  • Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza
  • Arrachera de res marinada: 218.00 pesos los 600 gramos
  • Pechuga de pollo deshebrada: 83.00 pesos los 300 gramos
  • Fajitas de pechuga natural: 149.00 pesos los 700 gramos
  • Pechuga sin hueso importada: 149.00 pesos el kilo
  • Milanesa de cerdo UPC de compra: 128.00 pesos los 800 gramos
  • Bistec de res: 256.00 pesos la charola con 800 gramos

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