Ya falta menos para la quincena, pero si vas a comprar tu súper y quieres ahorrar un poco de dinero, en Walmart hay ofertas en frutas y verduras que puedes aprovechar comprando en tienda física o en línea, conoce cuáles son los productos que tienen descuento hoy 12 de mayo.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

Para tus ensaladas o jugos, estos son los alimentos que tienen los precios más bajos:

Piña miel: 23.00 pesos el kilo

Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla con 900 gramos

Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo

Manzana Pink lady: 39.00 pesos el kilo

Pera bosc: 39.00 pesos el kilo

Manzana Envy: 39.00 pesos la bolsa

Naranja: 30.00 pesos el kilo

Sandía roja: 16.00 pesos el kilo

Toronja: 30.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 35.00 pesos el kilo

Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 42.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 45.00 pesos el kilo

Limón agrio: 40.00 pesos el kilo

Ofertas en carnes y mariscos

En cuanto a las proteínas, las promociones disponibles son las siguientes:

Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos

Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola ocn 700 gramos

Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos la pieza

Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos

Carne de res para asar: 253.00 pesos la charola con 800 gramos

Camarón grande sin cabeza: 339.00 pesos la charola con 700 gramos

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos

Arrachera de res marinada: 216.00 pesos los 600 gramos

Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza

Arrachera de res marinada: 218.00 pesos los 600 gramos

Pechuga de pollo deshebrada: 83.00 pesos los 300 gramos

Fajitas de pechuga natural: 149.00 pesos los 700 gramos

Pechuga sin hueso importada: 149.00 pesos el kilo

Milanesa de cerdo UPC de compra: 128.00 pesos los 800 gramos

Bistec de res: 256.00 pesos la charola con 800 gramos

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