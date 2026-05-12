Ya falta menos para la quincena, pero si vas a comprar tu súper y quieres ahorrar un poco de dinero, en Walmart hay ofertas en frutas y verduras que puedes aprovechar comprando en tienda física o en línea, conoce cuáles son los productos que tienen descuento hoy 12 de mayo.
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Frutas y verduras con descuento en Walmart
Para tus ensaladas o jugos, estos son los alimentos que tienen los precios más bajos:
- Piña miel: 23.00 pesos el kilo
- Mandarina clementina: 55.00 pesos la malla con 900 gramos
- Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
- Manzana Pink lady: 39.00 pesos el kilo
- Pera bosc: 39.00 pesos el kilo
- Manzana Envy: 39.00 pesos la bolsa
- Naranja: 30.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 16.00 pesos el kilo
- Toronja: 30.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 35.00 pesos el kilo
- Aguacate hass: 57.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 42.90 pesos el kilo
- Limón sin semilla: 45.00 pesos el kilo
- Limón agrio: 40.00 pesos el kilo
Ofertas en carnes y mariscos
En cuanto a las proteínas, las promociones disponibles son las siguientes:
- Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos
- Pechuga sin piel: 169.00 pesos la charola ocn 700 gramos
- Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos la pieza
- Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos
- Carne de res para asar: 253.00 pesos la charola con 800 gramos
- Camarón grande sin cabeza: 339.00 pesos la charola con 700 gramos
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
- Arrachera de res marinada: 216.00 pesos los 600 gramos
- Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza
- Arrachera de res marinada: 218.00 pesos los 600 gramos
- Pechuga de pollo deshebrada: 83.00 pesos los 300 gramos
- Fajitas de pechuga natural: 149.00 pesos los 700 gramos
- Pechuga sin hueso importada: 149.00 pesos el kilo
- Milanesa de cerdo UPC de compra: 128.00 pesos los 800 gramos
- Bistec de res: 256.00 pesos la charola con 800 gramos
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