Shakira revela primeras imágenes de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™; esto dice la letra

Shakira acaba de sorprender a sus millones de seguidores alrededor del mundo con las primeras imágenes del clip de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La famosa barranquillera regresa en esta edición 2026 para poner el sabor y el ritmo latino a la canción que dará identidad a la justa deportiva más importante a nivel global. Pero, ¿ya viste el outfit de la colombiana? En adn Noticias, te tenemos todos los detalles de este nuevo sencillo que promete ser una bomba muy al estilo Waka Waka.

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Así luce Shakira en las primeras imágenes de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Los mundiales forman parte de la historia de Shakira, pues fue precisamente en la Copa Mundial 2010 cuando conoció a su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué. Aunque esa relación quedó en el pasado, el regreso de Shakira a los escenarios generó gran movilización de sus fans a nivel mundial y, tras la exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’, no había nadie mejor que la colombiana para interpretar el tema del Mundial 2026.

Este 7 de mayo, Shakira se volvió tendencia con el estreno de apenas unos segundos de la canción titulada Dai Dai. En el clip podemos ver a la barranquillera luciendo un outfit deportivo con los colores de la bandera de Colombia.

El video se grabó en medio del Estadio Maracaná, de su tierra natal y se pueden ver los tres balones oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿Cuándo se estrena Dai Dai de Shakira?

La intérprete de Soltera reveló que será hasta el jueves 14 de mayo cuando se estrene el videoclip de Dai Dai a nivel mundial, en todas las plataformas digitales.

Como te comentamos, Shakira tiene historia con los Mundiales, esta no será la primera vez que la famosa colombiana interprete una canción en un escenario de la FIFA.

La relación de Shakira con los mundiales se remonta a 2006 cuando la famosa lanzó “Hips don’t lie” en la ceremonia de clausura del Mundial de Alemania.

En 2010, la famosa interpretó Waka Waka y lanzó la versión en inglés y en español. En 2014, Shakira también estrenó La La La, que aunque no fue la canción oficial, la famosa sí la interpretó en la ceremonia de clausura.

¿Qué dice la letra de Dai Dai?

Aunque únicamente conocemos unas estrofas de la letra de Dai Dai, te compartimos de qué va esta nueva canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong

Así que prepárate porque la fiesta del Mundial 2026 ya está a punto de comenzar.

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