Lluvias, alerta púrpura y adiós a la ola de calor; así será el clima hoy martes 12 de mayo

El frente frío 50 llegó a cambiar radicalmente el clima en la mayor parte del país y hoy martes 12 de mayo se prevén que sigan las lluvias, luego de las intensas semanas con ola de calor que se vivieron.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad, es decir, la presencia de lluvias seguirá principalmente en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

Además, durante la mañana de este día hay presencia de neblina en gran parte del país, por lo que se recomienda manejar con cuidado y caminar con precaución.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/7pVbfJ1GzG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 12, 2026

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¿En qué estados lloverá hoy 12 de mayo del 2026?

Las autoridades informan que es alta la probabilidad de lluvias en:

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ciudad de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Como se puede ver, en la mayor parte del país se esperan precipitaciones; no obstante, se advierte que podrían presentarse actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde-noche de este martes.

¿Y qué pasó con la ola de calor en México?

Pese a la presencia de frío, lluvias y viento, algunas entidades seguirán con los efectos de la ola de calor, especialmente en:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Sonora

Baja California Sur

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

La mayoría de estados podrían superar los 45º, mientras que otros irán de los 40 a los 45º, por lo que el ambiente caluroso seguirá este martes.

Activan alerta roja y púrpura en la CDMX

La noche del lunes 11 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activaron la alerta roja y púrpura en diversas alcaldías por las fuertes lluvias.

La alerta roja fue para Milpa Alta; mientras que la púrpura fue para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, la Magdalena Contreras y Tlalpan.

Hasta el momento, no se sabe si los alertamientos seguirán durante este martes, pero las precipitaciones del lunes se vivieron encharcamientos, caída de ramas, lonas y fuertes corrientes de agua en algunas zonas, principalmente en el sur de la capital.

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