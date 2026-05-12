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Accidentes provocan bloqueos en carreteras hoy martes 12 de mayo

¡Toma precauciones! La circulación rumbo a Querétaro, Mazatlán, Veracruz y CDMX es complicada por los bloqueos en las carreteras

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Carreteras del país reportan cierre a la circulación de manera parcial o total tras fuertes accidentes hoy martes 12 de mayo. Los bloqueos se presentan en dirección Querétaro, Mazatlán, Ciudad de México (CDMX) y Veracruz.

Servicios de emergencia ya atienden los accidentes en las carreteras y laboran para retirar las unidades siniestradas, la mayoría tráilers y pipas.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Carretera Zinapécuaro-Guadalajara

Guardia Nacional avisa a los conductores que se encuentran por Michoacán de un cierre parcial de circulación en dirección a Guadalajara, Jalisco por un accidete cerca del kilómetro 356+000 de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara.

Autopista Querétaro-Irapuato

Capufe informa que hay cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 56, dirección Querétaro luego de que un tractocamión se saliera del camino y volcara.

La reducción de carriles se implementó para permitir la operación de los servicios de emergencia, por lo que en el lugar hay carga vehicular.

Autopista Durango-Mazatlán

Si te encuentras por Sinaloa toma precauciones porque se registra cierre de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 229, dirección Mazatlán tras la volcadura de una pipa.

Autopista Cueravaca-Acapulco

Un choque provocó cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 232, dirección a Acapulco y por ello Capufe pide manejar con precaución.

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