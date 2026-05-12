Carreteras del país reportan cierre a la circulación de manera parcial o total tras fuertes accidentes hoy martes 12 de mayo. Los bloqueos se presentan en dirección Querétaro, Mazatlán, Ciudad de México (CDMX) y Veracruz.

Servicios de emergencia ya atienden los accidentes en las carreteras y laboran para retirar las unidades siniestradas, la mayoría tráilers y pipas.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Carretera Zinapécuaro-Guadalajara

Guardia Nacional avisa a los conductores que se encuentran por Michoacán de un cierre parcial de circulación en dirección a Guadalajara, Jalisco por un accidete cerca del kilómetro 356+000 de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara.

#TomePrecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación con dirección a Guadalajara Jalisco por #AccidenteVial cerca del km 356+000, de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Rz6Yihmjd2 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 12, 2026

Autopista Querétaro-Irapuato

Capufe informa que hay cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 56, dirección Querétaro luego de que un tractocamión se saliera del camino y volcara.

La reducción de carriles se implementó para permitir la operación de los servicios de emergencia, por lo que en el lugar hay carga vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Querétaro - Irapuato, km 56, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2026

Autopista Durango-Mazatlán

Si te encuentras por Sinaloa toma precauciones porque se registra cierre de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 229, dirección Mazatlán tras la volcadura de una pipa.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Durango - Mazatlán, km 229, dirección Mazatlán. Registra cierre a la circulación por atención de volcadura de tracto camión tipo pipa.



En la zona se registra derrame de combustible. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:… — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2026

Autopista Cueravaca-Acapulco

Un choque provocó cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 232, dirección a Acapulco y por ello Capufe pide manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 232, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra semoviente). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 12, 2026

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