Carreteras del país reportan cierre a la circulación de manera parcial o total tras fuertes accidentes hoy martes 12 de mayo. Los bloqueos se presentan en dirección Querétaro, Mazatlán, Ciudad de México (CDMX) y Veracruz.
Servicios de emergencia ya atienden los accidentes en las carreteras y laboran para retirar las unidades siniestradas, la mayoría tráilers y pipas.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Carretera Zinapécuaro-Guadalajara
Guardia Nacional avisa a los conductores que se encuentran por Michoacán de un cierre parcial de circulación en dirección a Guadalajara, Jalisco por un accidete cerca del kilómetro 356+000 de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara.
Autopista Querétaro-Irapuato
Capufe informa que hay cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 56, dirección Querétaro luego de que un tractocamión se saliera del camino y volcara.
La reducción de carriles se implementó para permitir la operación de los servicios de emergencia, por lo que en el lugar hay carga vehicular.
Autopista Durango-Mazatlán
Si te encuentras por Sinaloa toma precauciones porque se registra cierre de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 229, dirección Mazatlán tras la volcadura de una pipa.
Autopista Cueravaca-Acapulco
Un choque provocó cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 232, dirección a Acapulco y por ello Capufe pide manejar con precaución.
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