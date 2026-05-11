Ahorra dinero con un calentador solar gratis: Únicas personas en Edomex que pueden registrarse en mayo

¿Te urge ahorrar dinero? Si vives en el Estado de México (Edomex), aprovecha la oportunidad de obtener un calentador solar totalmente gratis, durante el mes de mayo.

En adn Noticias, te compartimos todos los detalles, requisitos y fechas clave para que participes en este programa de apoyos que beneficia a familias mexiquenses en condiciones vulnerables.

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¿Cómo obtener un calentador solar gratis en Huixquilucan?

Durante el mes de mayo se encuentra disponible el registro para el programa “Avanzando por las familias huixquiluquenses”, por medio del cual, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco entrega apoyos como calentadores solares a familias con mayor rezago social.

Asimismo, con este tipo de subsidios, el gobierno municipal busca que Huixquilucan se convierta en una demarcación sustentable.

Para obtener un calentador solar gratuito, los interesados deberán acudir a la Dirección General de Desarrollo Social del municipio de Huixquilucan, ubicadas en la calle Luis Pasteur s/n, en la comunidad de San Juan Bautista.

También puede solicitar informes vía WhatsApp al número 55 2759 9055 o escribir al correo electrónico desarrollo.social@huixquilucan.gob.mx.

¿Cuál es el mejor calentador solar según la Profeco?

Un calentador solar es un dispositivo ecológico que transforma la radiación solar en energía térmica para calentar agua, sin utilizar gas ni electricidad. Consta principalmente de un colector (tubos o placa) que capta el sol y un termo-tanque que almacena el agua caliente, permitiendo ahorros de hasta el 80% en el consumo de gas.

De acuerdo con estudios de calidad de la Profeco, los mejores calentadores solares disponibles en México son: Calorex, Bosch, Solaris/Novosol, Cinsa, Optimus y Bicentenario.

¿Cuánto cuesta un calentador solar de 10 tubos?

Un calentador solar de 10 tubos tiene una capacidad de 115 litros, por lo que es ideal para que se bañen hasta 3 personas. En Home Depot se pueden hallar este tipo de calentadores solares para uso exclusivo con tinaco sin presurizadores.

El agua alcanza una temperatura de hasta 80°C en días soleados y se mantiene caliente durante la noche, gracias a que tiene en su interior un tanque térmico de acero inoxidable.

El precio de este calentador solar de 10 tubos en Home Depot es de $5,449 pesos. Sin embargo, también puedes encontrar calentadores solares de 10 tubos y 150 litros de la marca IUSA a $7,918 pesos.

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