Alerta Amber Edomex: Buscan a Camila Zamudio Polo, de 4 años; esta es ficha de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una Alerta Amber para dar con el paradero de Camila Zamudio Polo, una menor de edad que fue vista por última vez el 16 de abril de 2029; sin embargo, el reporte fue levantado hasta el 29 del mismo mes.

De acuerdo a su ficha de búsqueda, la niña desapareció en el municipio de Polotitlán, al norte del Estado de México y en frontera con Hidalgo. Las autoridades temen por su integridad y que pueda ser víctima de un delito, debido a que no se ha podido localizar.

Alerta Amber Esta es la ficha de búsqueda para localizar a Camilia Zamudio (Fiscalía Edomex | FB)

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Características de Camilia Zamudio Polo

Para dar con el paradero de la menor, las autoridades mexiquenses han dado a conocer las características con las que esperan localizarla:

Niña de 4 años; mide un metro, es de complexión delgada y tez blanca

Tiene una cicatriz en el párpado derecho y un lunar en la espalda a la altura del coxis

y un a la altura del coxis La última vez que fue vista iba vestida con una sudadera color blanco con estampado, mallones del mismo color, así como unos tenis rosa con azul

Fichas de búsqueda activas en el Edomex

Asimismo, la Fiscalía mexiquense dio a conocer las fichas que se mantienen activas en el estado:

Daniel Marcelo Piña , de 12 años, fue visto por última vez el 11 de mayo de 2026 en el municipio de Tultepec

, de 12 años, fue visto por última vez el 11 de mayo de 2026 en el municipio de Tultepec Fática Contreras Casarrubias , de 10 años, fue vista por última vez el 8 de mayo de 2026 en el municipio de Acambay

, de 10 años, fue vista por última vez el 8 de mayo de 2026 en el municipio de Acambay José Manuel Peña Luna , de 16 años, fue visto por última vez el 9 de mayo de 2026 en el municipio de Acolman

, de 16 años, fue visto por última vez el 9 de mayo de 2026 en el municipio de Acolman Irving Uriel Amaro Castro , de 14 años, fue visto por última vez el 4 de mayo en el municipio de Zumpango

, de 14 años, fue visto por última vez el 4 de mayo en el municipio de Zumpango Dylan Dominick Quiroz Norberto, de 10 años, fue visto por última vez el 8 de mayo en el municipio de Ecatepec

Personas localizas en Edomex en los últimas días

Finalmente, las autoridades también dieron a conocer a los menores que fueron localizados en los últimos días:

José Luis Santiago Arroyo

Ximena Rico Abalos

Valeria Quetzali Bernal López

Nahomi Alexandra Martínez Cortés

Narciso Eliel Barbiaux Mendoza

Fernando Chávez Lechuga

Números para reportar una desaparición en Edomex

En caso de que tengas información de Camila Zamudio o de algún otro menor desaparecido, te puedes comunicar a los siguientes números:

911 (denuncia a nivel nacional)

(denuncia a nivel nacional) Locatel Edomex : (722) 167 88 08

: (722) 167 88 08 Alerta Amer México : 800 00 854 00

: 800 00 854 00 Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

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