Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Reportan sustancia sospechosa en tren de Tokio, Japón; personas comenzaron a toser
/Ciudad/Nota

Activan Alerta Amber en CDMX: buscan a los hermanos Nesly Samantha y Néstor Maximiliano; esta es su ficha de búsqueda

FGJCDMX activó la Alerta Amber para localizar a Nesly Samantha y Néstor Maximiliano, dos hermanos desaparecidos el 6 de mayo en la colonia Granjas Cabrera, Tláhuac, quienes iban acompañados de su padre.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Nesly Samantha Rosas Martínez y Néstor Maximiliano Rosas Martínez, dos hermanos que fueron vistos por última vez en la alcaldía Tláhuac el pasado 6 de mayo.

De acuerdo a sus fichas de búsquedas, la desaparición ocurrió en la colonia Granjas Cabrera e iban en compañía de su padre, Néstor Adán Rosas Villa, 48 años, quien tiene como señas particulares lunares en rosto y un lunar grande en el pómulo derecho.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Características particulares de los hermanos Rosas Martínez

Las autoridades dieron a conocer las características de los menores de edad son:

Nesly Samantha Rosas Martínez

  • Niña de seis años que mide 1.2 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño y ojos café oscuro; tiene un lunar en pómulo derecho a la altura del ojo.
  • Al momento de la desaparición vestía una playera blanca con franjas rosas y azules, así como pants azul marino con franja blanca y tenis grises.

Néstor Maximiliano Rosas Martínez

  • Se trata de un niño de cinco años, mide 1.1 metros de altura y es de complexión delgada, tez del piel clara. Tiene cabello castaño oscuro y ojos café oscuro; tiene un lunar en el pómulo derecho.
  • Fue visto por última vez con una sudadera gris con letras de Marvel, pants gris y tenis grises.

Fichas de búsqueda activas

Además, las autoridades dieron a conocer las fichas de búsqueda que se mantienen activas en la capital del país:

  • Diana Daniela Galván Becerra, de 16 años, vista por última vez el 9 de mayo en la alcaldía Venustiano Carranza
  • Santiago Hernández Franco, de 17 años, visto por última vez el 8 de mayo en la alcaldía Iztapalapa
  • Mildred Hadeel Velázquez González, de 14 años, vista por última vez el 7 de mayo en la alcaldía Tlalpan
  • Yasmín Guadalupe Quiroga García, de 17 años, vista por última vez el 4 de mayo en la alcaldía Venustiano Carranza
  • Riana Zoé Sánchez Moreno, de 17 años, vista por última vez el 7 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero

Personas localizadas en CDMX

Asimismo, se dieron a conocer las personas localizadas en CDMX:

  • Eduardo Sebastián Díaz Estrada
  • Zara Fernanda García Romero
  • Fátima Gallegos Alonso
  • Erick Michel Pacheco Espejel
  • Ezra Mateo Flores Quintero
  • Adriana Chávez Pinzón

En caso de que tengas algún dato o información sobre el paradero de los menores, puedes comunicarte en los teléfonos (55) 5345 5067, (55) 5345 5082 y (55) 5345 5084, así como en la página oficial de la Fiscalía de CDMX.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO