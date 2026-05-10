Activan Alerta Amber en CDMX: buscan a los hermanos Nesly Samantha y Néstor Maximiliano; esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Nesly Samantha Rosas Martínez y Néstor Maximiliano Rosas Martínez, dos hermanos que fueron vistos por última vez en la alcaldía Tláhuac el pasado 6 de mayo.
De acuerdo a sus fichas de búsquedas, la desaparición ocurrió en la colonia Granjas Cabrera e iban en compañía de su padre, Néstor Adán Rosas Villa, 48 años, quien tiene como señas particulares lunares en rosto y un lunar grande en el pómulo derecho.
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Características particulares de los hermanos Rosas Martínez
Las autoridades dieron a conocer las características de los menores de edad son:
Nesly Samantha Rosas Martínez
- Niña de seis años que mide 1.2 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño y ojos café oscuro; tiene un lunar en pómulo derecho a la altura del ojo.
- Al momento de la desaparición vestía una playera blanca con franjas rosas y azules, así como pants azul marino con franja blanca y tenis grises.
Néstor Maximiliano Rosas Martínez
- Se trata de un niño de cinco años, mide 1.1 metros de altura y es de complexión delgada, tez del piel clara. Tiene cabello castaño oscuro y ojos café oscuro; tiene un lunar en el pómulo derecho.
- Fue visto por última vez con una sudadera gris con letras de Marvel, pants gris y tenis grises.
Fichas de búsqueda activas
Además, las autoridades dieron a conocer las fichas de búsqueda que se mantienen activas en la capital del país:
- Diana Daniela Galván Becerra, de 16 años, vista por última vez el 9 de mayo en la alcaldía Venustiano Carranza
- Santiago Hernández Franco, de 17 años, visto por última vez el 8 de mayo en la alcaldía Iztapalapa
- Mildred Hadeel Velázquez González, de 14 años, vista por última vez el 7 de mayo en la alcaldía Tlalpan
- Yasmín Guadalupe Quiroga García, de 17 años, vista por última vez el 4 de mayo en la alcaldía Venustiano Carranza
- Riana Zoé Sánchez Moreno, de 17 años, vista por última vez el 7 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero
Personas localizadas en CDMX
Asimismo, se dieron a conocer las personas localizadas en CDMX:
- Eduardo Sebastián Díaz Estrada
- Zara Fernanda García Romero
- Fátima Gallegos Alonso
- Erick Michel Pacheco Espejel
- Ezra Mateo Flores Quintero
- Adriana Chávez Pinzón
En caso de que tengas algún dato o información sobre el paradero de los menores, puedes comunicarte en los teléfonos (55) 5345 5067, (55) 5345 5082 y (55) 5345 5084, así como en la página oficial de la Fiscalía de CDMX.
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