Alerta Amber Edomex: Buscan a Diego Alvarado Reyes de 6 años; esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una Alerta Amber para localizar a Diego Alvarado Reyes, un menor de 6 años que fue visto por última vez el pasado miércoles 29 de abril de 2026.

De acuerdo a su ficha de búsqueda, las autoridades temen que haya sido sustraído de su “núcleo familiar”, el cual se encuentra en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Alerta Amber Esta es la ficha de búsqueda de Diego Alvarado Reyes (Alerta Amber Edomex)

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Características de Diego Alvarado Reyes

El menor de edad mide un metro y pesa 13 kilos, además es de complexión delgada, cara redonda y tex blanca; su cabello es café. Su seña particular es que tiene un lunar en la frente, del lado izquierdo.

Al momento de su desaparición, el niño vestía una playera color amarillo fosforescente, sudadera y pants color rojo, así como tenis amarillo fosforescente.

Fichas de búsqueda activas en Edomex

Paralelamente, estas son las fichas de búsqueda activas en la entidad:

Dilan Miranda Fernández , de 16 años, visto por última vez el 27 de abril en Zinacantepec, Edomex

, de 16 años, visto por última vez el 27 de abril en Zinacantepec, Edomex Genesis Dayanna Tovar Adon , de 6 años, vista por última vez el 27 de abril en Chimalhuacán, Edomex

, de 6 años, vista por última vez el 27 de abril en Chimalhuacán, Edomex Fernando Chávez Lechuga , de 13 años, visto por última vez el 28 de abril en Chalco, Edomex

, de 13 años, visto por última vez el 28 de abril en Chalco, Edomex Sayuri Irary García Zúñiga , de 14 años, vista por última vez el 28 de abril en Ecatepec, Edomex

, de 14 años, vista por última vez el 28 de abril en Ecatepec, Edomex Marcos José Lucio Florencio , de 16 años, visto por última vez el 28 de abril en Tecámac, Edomex

, de 16 años, visto por última vez el 28 de abril en Tecámac, Edomex Ludwing Alexander Vallejo Canseco, de 1 año, visto por última vez el 7 de septiembre de 2025 en Ecatepec, Edomex

Personas localizadas en Edomex

Las autoridades también informaron que se logró la localización de los siguientes menores de edad:

Ana Karen Olmos Rojas

Miriyam Aurora López Jiménez

Erick Guadalupe Galindo Ledezma

Melanie Yatzyri García Domínguez

Nathaly Ximena León Estrada

Así puedes reportar algún dato de persona desaparecida

En caso de que tengas datos de alguna de las personas aquí mencionadas o quieras levantar una denuncia, lo puedes hacer a través de los siguientes medios:

911 -emergencias nacional

-emergencias nacional (55) 5658 1111 -Locatel CDMX

-Locatel CDMX (722) 167 88 08 -Locatel Edomex

-Locatel Edomex 800 00 854 00 -Alerta Amber nacional

-Alerta Amber nacional 800 89 029 40 -Alerta Amber Edomex

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