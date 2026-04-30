Alerta Amber Edomex: Buscan a Diego Alvarado Reyes de 6 años; esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una Alerta Amber para localizar a Diego Alvarado Reyes, un menor de 6 años que fue visto por última vez el pasado miércoles 29 de abril de 2026.
De acuerdo a su ficha de búsqueda, las autoridades temen que haya sido sustraído de su “núcleo familiar”, el cual se encuentra en el municipio de Naucalpan de Juárez.
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Características de Diego Alvarado Reyes
El menor de edad mide un metro y pesa 13 kilos, además es de complexión delgada, cara redonda y tex blanca; su cabello es café. Su seña particular es que tiene un lunar en la frente, del lado izquierdo.
Al momento de su desaparición, el niño vestía una playera color amarillo fosforescente, sudadera y pants color rojo, así como tenis amarillo fosforescente.
Fichas de búsqueda activas en Edomex
Paralelamente, estas son las fichas de búsqueda activas en la entidad:
- Dilan Miranda Fernández, de 16 años, visto por última vez el 27 de abril en Zinacantepec, Edomex
- Genesis Dayanna Tovar Adon, de 6 años, vista por última vez el 27 de abril en Chimalhuacán, Edomex
- Fernando Chávez Lechuga, de 13 años, visto por última vez el 28 de abril en Chalco, Edomex
- Sayuri Irary García Zúñiga, de 14 años, vista por última vez el 28 de abril en Ecatepec, Edomex
- Marcos José Lucio Florencio, de 16 años, visto por última vez el 28 de abril en Tecámac, Edomex
- Ludwing Alexander Vallejo Canseco, de 1 año, visto por última vez el 7 de septiembre de 2025 en Ecatepec, Edomex
Personas localizadas en Edomex
Las autoridades también informaron que se logró la localización de los siguientes menores de edad:
- Ana Karen Olmos Rojas
- Miriyam Aurora López Jiménez
- Erick Guadalupe Galindo Ledezma
- Melanie Yatzyri García Domínguez
- Nathaly Ximena León Estrada
Así puedes reportar algún dato de persona desaparecida
En caso de que tengas datos de alguna de las personas aquí mencionadas o quieras levantar una denuncia, lo puedes hacer a través de los siguientes medios:
- 911 -emergencias nacional
- (55) 5658 1111 -Locatel CDMX
- (722) 167 88 08 -Locatel Edomex
- 800 00 854 00 -Alerta Amber nacional
- 800 89 029 40 -Alerta Amber Edomex
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