El otro 10 de mayo: Madres buscadoras exigen justicia ante la crisis de desaparecidos en México

En un país que pone en el centro a la madre como piedra esencial de la familia, resulta doloroso el nuevo camino que éstas han emprendido al convertiste en buscadoras ante la crisis de desaparecidos que vive México, una crisis que no es nueva, pero que se acrecienta y no tiene cuándo parar.

Y es que la falta de acceso a la justicia ha hecho que las mujeres asuman otro rol, ya que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya suman 133 mil 563 personas desaparecidas en el país, tanto que organismos dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coinciden en que estos casos podrían ser catalogados como crímenes de lesa humanidad.

Es por eso que este 10 de mayo la conversación apunta a ser diferente, ya que no todo es celebración, sino un recordatorio de que la justicia no llega para las madres mexicanas.

Madres buscadoras: morir dos veces en la lucha por sus hijos



En México, la búsqueda de más de 133 mil personas desaparecidas recae principalmente en madres y familiares que, ante la omisión oficial, enfrentan violencia y revictimización.



Lejos de recibir protección, activistas… pic.twitter.com/rdfzssQqW1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 10, 2026

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22 buscadoras fueron asesinadas

De los más de 100 grupos colectivos que buscan a personas desaparecidas en México, la mayoría de éstos están encabezados por madres, hermanas y esposas; sin embargo, en vez de recibir apoyo por parte del Estado, éstas han denunciado que son invisibilizadas, violentadas e incluso asesinadas mientras exigen justicia.

La Fundación para la Justicia reveló que, en tan solo 15 años, 22 mujeres buscadoras fueron asesinadas en el país, de las cuales el 63% eran madres; además, se reportan dos madres desaparecidas.

#10deMayo #MadresBuscadoras



En 15 años, 22 buscadoras fueron asesinadas. Más de la mitad (63%) eran las madres de lxs desaparecidxs.

En vísperas de uno de los días más celebrados del país, muchas madres no reciben flores, invitaciones a comer o regalos, reciben amenazas,… pic.twitter.com/04rACiO5b2 — Fundación para la Justicia (@FJEDD) May 8, 2026

Estados más peligrosos para las madres buscadoras

De acuerdo a esta misma información, de 2010 a 2025 las entidades donde más ataques reciben son Guanajuato y Sinaloa; sin embargo, los asesinatos de las madres han ocurrido en estos estados, así como en Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Puebla y Morelos.

En tanto, Amnistía Internacional reportó que para el año pasado, se presentaron, al menos, siete asesinatos de personas buscadoras en el país.

“Las buscadoras y sus familias se ven obligadas a vivir con miedo frente a quienes desean silenciarlas. De manera habitual reciben amenazas, entre ellas violencia sexual. Con frecuencia, las familias se ven obligadas a huir del país debido a las amenazas de violencia”, explica Amnistía el panorama en México.

Madres buscadoras realizan velada y misa en CDMX

Durante la noche del 9 de mayo, decenas de madres buscadoras llevaron a cabo una velada en CDMX, así como en otras entidades, para exigir justicia y apoyo del Estado en el marco del Día de la Madre.

En la capital del país, en las inmediaciones del Monumento a la Madre, las activistas colocaron velas y fotografías de los familiares, además de convocar a una marcha hoy domingo 10 de mayo en la capital del país.

Previo a la movilización, ya este domingo, algunas madres acudieron a la Basílica de Guadalupe para escuchar misa y pedir por sus familiares.

Así, mientras algunas mamás esperaban un día festivo este domingo, otras siguen en la búsqueda de sus familiares ante un Estado que olvida el acceso a la justicia y les da la espalda.

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