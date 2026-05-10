La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este domingo 10 de mayo en pleno Día de las Madres en México, un nuevo frente frío y su masa de aire comenzarán a fectar el norte y noreste del país, lo cual en interacción con un canal de baja presión provocará lluvias torrenciales en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Por otro lado, se espera que se mantenga el ambiente extremadamente caluroso por la onda de calor en el país, lo cual afectará principalmente a Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit y otras entidades del país.

Se dio a conocer que la vaguada en altura se desplazará hacia el sur de los Estados Unidos, lo cual provocará intervalos de chubascos en los estados del noroeste y norte de la República Mexicana.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex para el 10 de mayo

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, este domingo 10 de mayo la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se verán afectados por un ambiente cálido y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales incluso podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Las temperaturas en el Edomex y la misma CDMX se mantendrán entre los 26 y los 28 °C, esto a lo largo de la tarde del domingo 10 de mayo.

Clima en Hidalgo para el domingo 10 de mayo

El estado de Hidalgo será uno de los más afectados por las condiciones del clima de este domingo 10 de mayo, pues el SMN señaló que el estado se verá afectado por lluvias fuertes torrenciales, esto principalmente en las zonas del norte y centro.

Pese a ello, también se pronostican temperaturas máximas entre 35 y 40 °C en el norte y noroeste del estado para este domingo.

¿En qué estados lloverá este Día de las Madres?

El resto de los estados en donde se prevén lluvias fuertes y torrenciales son:

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tamaulipas

Querétaro

Tlaxcala

Guerrero

Morelos

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