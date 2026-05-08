El próximo 10 de mayo se celebra el Día de las Madres y todos buscan el regalo perfecto para mamá, así que si todavía no sabes cómo celebrarlo, aquí te compartimos algunas ideas y precios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Opciones de regalos para mamá este 10 de mayo

Según datos del INEGI, en México 38.5 millones de mujeres son madres y se prevé que la celebración del 10 de mayo deje una derrame económica de 94 mil millones de pesos, es decir 7% más que el año anterior.

Hay muchas opciones de regalos para mamá, puedes personalizar algún objeto, llevarla a comer o darle flores, perfume, la SERVYTUR indica que el gasto promedio en regalos será de entre mil 500 y 2 mil pesos. Aquí te compartimos una lista de regalos:

Rosas y chocolates: 620 pesos

Perfume: 699 pesos

Tenis: mil 390 pesos

Ropa: mil 200 pesos

Día de spa: mil 599 pesos

Comida: 450 pesos por persona

También puedes regalar una taza personalizada con frases emotivas o diseños especiales, velas aromáticas, pantuflas, bolsas, collar o pulseras, kit de skincare, marco con fotos familiares o un termo.

¿Por qué el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en México?

Mayo es el mes consagrado a la Virgen y el 10 de mayo se eligió porque en México antes se pagaba en las decenas. Aunque otras fuentes señalan que el primer día de la madre fue en Oaxaca en 1913 cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba el festejo y retomó la idea.

Así, México se convirtió en el primer país latinoamericano en celebrar esta fecha que en 1949 se inauguró en la capital.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.