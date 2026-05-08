Confirmado en Jalisco: anuncian la fecha en que finalizarán las obras del puente La Desembocada en Puerto Vallarta

El avance en la infraestructura carretera en Jalisco continúa con una obra clave para la región costera, luego de que autoridades estatales informaran sobre el progreso del puente La Desembocada, en Puerto Vallarta.

De acuerdo con lo informado, los trabajos de reconstrucción mantienen un ritmo constante y se prevé que la obra quede lista hacia finales de mayo, lo que permitirá restablecer la conectividad en esta zona estratégica de la Costa de Jalisco. Además, se destacó que el proyecto avanza con paso firme y ya registra un 40% de progreso general.

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¿Qué se sabe sobre la obra del puente La Desembocada?

El proyecto consiste en la reconstrucción del puente La Desembocada, una infraestructura de 105 metros de longitudubicada sobre el río Ameca, considerada fundamental para la movilidad regional.

Entre los trabajos actuales se encuentra el reforzamiento de la cimentación existente, el inicio del colado de la losa de rodamiento, así como labores de montaje de trabes, habilitado de acero y refuerzo estructural, que se ejecutan de manera continua.

De acuerdo con autoridades, la meta es concluir la obra antes del inicio del temporal de lluvias, con el objetivo de garantizar seguridad y mejores condiciones de movilidad. Asimismo, se señaló que se trata de un esfuerzo coordinado que busca mejorar la conectividad hacia la región de Mascota.

¿Qué importancia tiene el puente La Desembocada en la conectividad estratégica de Jalisco?

El río Ameca funciona como límite natural entre Jalisco y Nayarit, por lo que la reconstrucción del puente impacta directamente en la conectividad entre ambas entidades. Esta infraestructura enlaza la zona de Puerto Vallarta con el municipio de Bahía de Banderas, facilitando el tránsito regional en un punto clave de la costa.

Además, forma parte del corredor vial que se conecta con la Carretera Federal 200, una de las principales rutas de la franja costera del Pacífico, lo que refuerza su relevancia para la movilidad de largo recorrido en la región. Su operación también incide en el acceso hacia zonas turísticas y residenciales distribuidas en la bahía.

De manera complementaria, este punto es estratégico para el flujo vehicular hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, así como para la circulación dentro de la franja turística de la Bahía de Banderas.

Se prevé que la obra contribuya a mejorar la movilidad de habitantes y visitantes nacionales e internacionales que arriben a Jalisco durante la Copa del Mundo 2026, al facilitar el tránsito en una de las zonas de conexión clave de la región costera.

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