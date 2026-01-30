inklusion.png Sitio accesible
UNAM reporta caso sospechoso de sarampión; implementan medidas epidemiológicas

La UNAM reportó un casos sospechoso de sarampión, se trata de un estudiante de la Facultad de Medicina.

Se reforzaron los protocolos en las facultades de la UNAM y se hizo un llamado para que los estudiantes utilicen cubrebocas, desinfectarse y mantener distancia con otras personas.

Autoridades de la Facultad de Medicina indicaron que la positividad del caso sospechoso de sarampión se conocerá en un periodo de entre 7 a 21 días.

