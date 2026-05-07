La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este 7 de mayo no son nada alentadores, pues prevén afectaciones por la onda de calor en estados como Durango, Sinaloa, Guerrero, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y más.

A través de su informe diario, el SMN señaló que los pronósticos prevén afectaciones con temperaturas de hasta 45 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex para el 7 de mayo

En cuanto a la capital de la República Mexicana, la Conagua dio a conocer que se prevén temperaturas de hasta 32 °C a partir del medio día, sin embargo, también se pronostican lluvias y chubascos en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Por su parte, se espera que en el Estado de México las condiciones del calor se mantengan entre los 30 y los 32 °C, esto en los diferentes municipios de la demarcación, la cual también será impactada por un ambiente fresco y templado durante la mañana.

Clima en Puebla este jueves 7 de mayo

De acuerdo con los pronósticos del clima presentados por la misma Conagua, en el estado de Puebla se espera que la onda de calor afecte con temperaturas entre los 40 y los 45 °C, además de que se prevén lluvias puntuales fuertes desde la tarde.

Pese a ello, no se descartaron rachas de viento de entre 10 y 20 kilómetros por hora en la entidad, lo cual podría refrescar un poco el clima en la región.

Pronósticos del clima en Nuevo León este 7 de mayo

Por otro lado, en el estado de Nuevo León se esperan temperaturas máximas de hasta 40 °C especialmente en el sur, pues también se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en la entidad del norte del país.

Clima en México para el primer jueves de mayo

Calor de hasta 45 °C: en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Calor de hasta 40 °C: en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Quintana Roo

Calor de hasta 35 °C: Baja California, Tlaxcala y CDMX

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