Los accidentes y bloqueos nuevamente afectan la circulación en las carreteras de México hoy jueves 7 de mayo,muchas de ellas que son muy importantes, así que toma precauciones.
Entre las carreteras más afectadas están la Cuernavaca-Acapulco, México-Querétaro, México-Pachuca y Libramiento Norte.
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Libramiento Norte de la CDMX
Se registra un accidente vial cerca del kilómetro 117+300 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, por lo que las autoridades pidieron manejar con precaución.
Carretera Cuernavaca-Chilpancingo
Guardia Nacional informa que se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 217+800, de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo con dirección a Cuernavaca, Morelos.
Autopista Puebla-Acatzingo
Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, sin que hasta el momento se registren incidentes.
Estación Don-Navojoa
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Estación Don-Navojoa, a la altura del kilómetro 87, dirección a Estación Don, luego de que un tractocamión reportara una falla mecánica.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Caminos y Puentes Federales (Capufe) alerta a los conductores de cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 218, dirección a Cuernavaca por un choque de un tractocamión contra un muro central.
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