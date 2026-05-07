Los accidentes y bloqueos nuevamente afectan la circulación en las carreteras de México hoy jueves 7 de mayo,muchas de ellas que son muy importantes, así que toma precauciones.

Entre las carreteras más afectadas están la Cuernavaca-Acapulco, México-Querétaro, México-Pachuca y Libramiento Norte.

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Libramiento Norte de la CDMX

Se registra un accidente vial cerca del kilómetro 117+300 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, por lo que las autoridades pidieron manejar con precaución.

Carretera Cuernavaca-Chilpancingo

Guardia Nacional informa que se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 217+800, de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo con dirección a Cuernavaca, Morelos.

#TomePrecauciones en #Guerrero se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 217+800, de la carretera Cuernavaca - Chilpancingo, con dirección a Cuernavaca, Mor. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/zyKdcHjDip — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 7, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, sin que hasta el momento se registren incidentes.

Estación Don-Navojoa

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Estación Don-Navojoa, a la altura del kilómetro 87, dirección a Estación Don, luego de que un tractocamión reportara una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Estación Don - Navojoa, km 87, dirección Estación Don. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 7, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alerta a los conductores de cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 218, dirección a Cuernavaca por un choque de un tractocamión contra un muro central.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 218, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central e incendio de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 7, 2026

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