Buenas noticias en Jalisco: Anuncian becas y boletos a 50 pesos para estudiantes de esta universidad

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) confirma que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara tendrán acceso cultural con boletos solidarios y becas para festivales. La iniciativa ofrece precios de 50 pesos en módulos itinerantes ubicados en los centros universitarios.

¿Cómo funcionan los boletos solidarios y las becas de la FEU?

La Federación de Estudiantes Universitarios explica en sus redes sociales oficiales que este esquema de "Boletos Universitarios" permite a la comunidad de la UdeG ingresar a eventos como PortAmérica Latitudes por solo 50 pesos. La estrategia habilita la profesionalización mediante becas para los showcases de la FIM, eliminando la barrera económica del costo general de 782 pesos.

La venta de estos accesos se realiza exclusivamente de forma presencial y el pago es en efectivo.

Centros Universitarios con venta de boletos y registros

Para facilitar el acceso, la FEU activa brigadas de información y venta directa en los distintos campus de la Red Universitaria. Los estudiantes interesados en los boletos de 50 pesos o en las becas culturales pueden acudir a:

Zona Metropolitana: CUCSH, CUCEA, CUCEI, CUAAD y CUGDL.

CUCSH, CUCEA, CUCEI, CUAAD y CUGDL. Campus Regionales: CUTonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y CUCBA (vía virtual).

CUTonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y CUCBA (vía virtual). Beneficio Social: Todo el dinero recaudado será donado a los refugios FM4 Paso Libre y Buenos Chicos.

Es indispensable presentar la credencial de estudiante vigente para validar el costo preferencial.

Requisitos para acceder a las Becas de Asistencia FIM

Además de los accesos solidarios, la Federación de Estudiantes Universitarios detalla que los alumnos interesados en la industria musical pueden postularse a apoyos de profesionalización. Los criterios para obtener estas becas culturales incluyen:

Ser estudiante activo de la Universidad de Guadalajara

Comprobar la mayoría de edad (18 años cumplidos).

Interés comprobable en gestión cultural, artes o comunicación.

Acudir a los módulos de la FEU para el registro oficial.

La población estudiantil puede consultar el calendario de visitas a cada centro a través de las redes sociales de la organización. La dependencia estudiantil garantiza que estos programas son ajenos a cualquier partido político y buscan fortalecer la formación integral de los jóvenes en Jalisco.